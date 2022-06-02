İSKİ 2 Haziran su kesintisi | Çırçır Mahallesi-Alibeyköy Mahallesi sular ne zaman gelecek? Eyüp Çırçır, Alibeyköy sular saat kaçta gelecek?

İSKİ 2 Haziran su kesintisi | Çırçır Mahallesi-Alibeyköy Mahallesi sular ne zaman gelecek? Eyüp Çırçır, Alibeyköy sular saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 Haziran Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. İSKİ'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi ve Alibeyköy Mahalesi'nde su kesintisi yaşanacak.