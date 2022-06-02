İSKİ 2 Haziran su kesintisi | Çırçır Mahallesi-Alibeyköy Mahallesi sular ne zaman gelecek? Eyüp Çırçır, Alibeyköy sular saat kaçta gelecek?
İSKİ 2 Haziran su kesintisi | Çırçır Mahallesi-Alibeyköy Mahallesi sular ne zaman gelecek? Eyüp Çırçır, Alibeyköy sular saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 Haziran Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. İSKİ'nin internet sitesinden alınan bilgilere göre Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi ve Alibeyköy Mahalesi'nde su kesintisi yaşanacak.
2022-06-02 16:55:24
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi ve Alibeyköy Mahallesinde su kesintisi yaşanacak. 2 Haziran Perşembe günü yaşanacak olan kesintiler oldukça uzun sürecek.
Çırçır Mahallesi-Alibeyköy Mahallesi sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su kesintisi yaşanacak. 2 Haziran'da yaşanacak su kesintisinde Çırçır ve Alibeyköy Mahallelerine su verilemeyecek. Çırçır Mahallesi ve Alibeyköy Mahallesi'nde su kesintisinin saat 18:00 civarında sona ermesi bekleniyor.
Eyüp Çırçır, Alibeyköy sular saat kaçta gelecek?
İSKI su kesintisi detayına göre 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası nedeniyle Alibeyköy Mahallesi ve Çırçır Mahallesi'nde sular kesilecek. Suların bölgeye saat 18.00'de verilmesi bekleniyor.
İSKİ su kesintisi 2 Haziran
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Merkez Mah,Sanayi Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Haznedar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 15:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. .
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