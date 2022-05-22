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TIMETURK / YAŞAM / Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar? 2 kilo çilek ne kadar şeker konur? Çilek reçeli tarifi su konur mu? Ev yapımı çilek reçeli tarifi

Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar? 2 kilo çilek ne kadar şeker konur? Çilek reçeli tarifi su konur mu? Ev yapımı çilek reçeli tarifi

Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar? Çilek reçelinin en önemli püf noktası geceden şekere yatırılmasıdır. Sulanan reçelin kıvamı ve ne kadar çıkacağı bu aşamada belli olur. Peki ama çilek reçeli yapımının püf noktaları nelerdir? 2 kilo çilek ne kadar şeker konur? Çilek reçeli tarifi su konur mu? Ev yapımı çilek reçeli tarifi...

3 Saat Önce
2022-05-22 21:27:01
Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar? 2 kilo çilek ne kadar şeker konur? Çilek reçeli tarifi su konur mu? Ev yapımı çilek reçeli tarifi

Çilek reçelinin en önemli püf noktası geceden şekere yatırılmasıdır. Sulanan reçelin kıvamı ve ne kadar çıkacağı bu aşamada belli olur. Peki ama çilek reçeli yapımının püf noktaları nelerdir? 2 kilo çilek ne kadar şeker konur? Çilek reçeli tarifi su konur mu? Ev yapımı çilek reçeli tarifi...

Ev yapımı çilek reçeli tarifi

  • 2 kilo çilek
  • 2 kilo toz şeker (8 su bardağı)
  • Yarım limon suyu
  • 1,5 çay kaşığı tereyağı

Saplarını çıkarıp temizlediğiniz çilekleri durulanması için bir süzgece alın.

Ardından tencereye, çok küçük olmayacak şekilde kesip, aktarın.

Üzerine her çileğe şeker gelecek şekilde şekeri döküp kapağını kapatın. Bir gece bu vaziyette bekletin.

Bekleme süresinin sonunda çilekler oldukça fazla su salmış ve şeker tamamen erimiş olacak.

Tencereyi ocağa alıp reçeli kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başlayınca daha az köpürmesi için 1 tatlı kaşığı tereyağını ve limon suyunu ekleyin.

Son aşamada altını kısın ve 20-30 dakika kadar kontrollü olarak pişirin. Çok yoğun olmaması adına, kaynatırken kıvamına bakın ve altını kapatın.

Kaynattığınız kavanozlara reçeli koyup kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Üzerine bez örterek bir gee bu vaziyette bekletin. Daha sonra ters çevirip, akıp akmadığını kontrol edin. Akmamış ve hava almamış olanları 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.

Çilek reçeli ne kadar sürede kaynar?

Çilek reçelinin kaynama süresi, çilek miktarına göre değişiklik gösterir. Fakat çilek reçelini ne kadar fazla kaynatırsanız o kadar yoğunlaşacak ve şekerlenmesi kolay olacaktır.

En kolay kıvamını anlamak için bir çay kaşığıyla küçük bir tabağa kaynayan reçelden alıp hemen soğutun. Kıvamını beğendiğiniz taktirde ocaktan indirin. Kalan ısıyla ve durdukça daha da yoğunlaşacaktır.

Çilek reçeli tarifi su konur mu?

Çilek reçeline su konması, reçeli yavanlaştıracaktır. Dolayısıyla yukarıda yer alan tarife göre reçeli yapmanızda fayda var. Eğer faha fazla çıkmasını istiyorsanız, çok az miktarlarda su ekleyerek bir miktar çoğaltabilirsiniz.

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