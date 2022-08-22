Celal Şengör Kimdir? Celal Şengör Başarıları
Celal Şengör kimdir, nerelidir? Celal Şengör aldığı ödüller neler? Türk akademisyen ve jeolog Celal Şengör, akademisyenlik başarıları ve yazdığı kitapları ile birçok ödül aldı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi yabancı üyeliğine seçilen ilk Türk olan Celal Şengör hakkında merak edilen tüm ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-08-22 11:45:44
Celal Şengör Kimdir?
Ali Mehmet Celal Şengör 24 Mart 1955 Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türk akademisyen ve jeologdur. Celal Şengör, ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesörü olarak kayıtlara geçti. Alman Jeoloji Derneği tarafından Şengör'e Gustav Steinmann Madalyası verilmiştir. Şengör, 1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. Şengör, 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edildi. Şengör aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi. Ünlü Türk akademisyen Celal Şengör, 23 Mart 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde son dersini vererek 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılmıştır.
Çalıştığı Üniversiteler
- Collège de France, Fransa – "Misafir Profesör"
- Oxford Üniversitesi, İngiltere – "Misafir Profesör"
- Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, ABD – "Misafir Profesör"
- Salzburg Üniversitesi, Avusturya – "Misafir Profesör"
- İstanbul Teknik Üniversitesi – "Öğretim Üyesi"
Ödülleri
- Londra Jeoloji Cemiyeti, Başkanlık Ödülü (1984)
- TÜBİTAK, Bilim Ödülü (1986)
- Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi, Şeref Bilim Doktoru (Docteur ès sciences honoris causa) (1988)
- Kültür Bakanlığı, Bilgi Çağı Ödülü (1991)
- Fransız Fizik Cemiyeti ve École Normale Supérieure Vakfı, Rammal Madalyası (1994)
- Collège de France Madalyası (1998)
- Londra Jeoloji Cemiyeti, Bigsby Madalyası (1999)
- Guztav-Steinman Madalyası (2010)
- Arthur Holmes Madalyonu
- Mary C. Rabbitt Jeoloji Tarihi ve Felsefesi Ödülü
- Eduard-Suess Madalyası (2020)
Kitapları
- "Zümrütname" (Yapı Kredi Yayınları, 1999)
- "Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması" (TÜBİTAK Yayınları, 2001)
- "Zümrüt Ayna: Bilimsel Düşünce Üzerine Denemeler" (Yapı Kredi Yayınları, 2003)
- "Yaşamın evrimi fikrinin Darwin döneminin sonuna kadarki kısa tarihi" (İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 2004)
- "99 Sayfada İstanbul Depremi" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2006)
- "Bilgiyle Sohbet - Popüler Bilim Yazıları" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2014)
- "Dahi Diktatör" (Ka Kitap, 2014)
- "Aptalı Tanımak" (Ka Kitap, 2015)
- "Newton Neden Türk Değildi?" (Ka Kitap, 2015)
- "Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?" (Ka Kitap, 2016)
- "Cehennemdeki Üniversiteliler" (Ka Kitap, 2016)
- "Bilimin Büyüsü" (İnkılap Kitabevi, 2019)
- "İstanbul Depremi" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2006)
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