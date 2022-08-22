Celal Şengör Kimdir? Celal Şengör Başarıları

Celal Şengör kimdir, nerelidir? Celal Şengör aldığı ödüller neler? Türk akademisyen ve jeolog Celal Şengör, akademisyenlik başarıları ve yazdığı kitapları ile birçok ödül aldı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi yabancı üyeliğine seçilen ilk Türk olan Celal Şengör hakkında merak edilen tüm ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.