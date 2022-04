Can Storm Kimdir? Kaç Yaşında?

Twitch yayınlarıyla ciddi bir izleyici kitlesine sahip olan Can Storm kimdir? Aslen nerelidir?

Can Storm 17 Kasım 1992 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. İstanbul'un en nezih yeri olarak bilinen Üsküdar'da çocukluğunun neredeyse tamamını geçirdi. Can storm kaç yaşındadır? Sorusunu son zamanları oldukça fazla arandığını görüyoruz. 1992 doğumlu Can Storm'lun gerçek adı Can Konyalıdır.

Başarılı bir Öğrencilik Hayatı Yaşadı

Doğma büyüme Üsküdarlı olan Can Konyalı üç ve dört yaşlarında çeşitli oyuncakları bir kenara bırakıp enstrümanlarla oyun babında oynamaya başladı. Müziğe olan ilgisi bu yaşlarda başladı. Ailesi onun müziğe olan ilgisinin daha bu yaşlarda başladığını belirtti. Müzik kulağının olması onun televizyon ve radyolarda çalan şarkılara eşlik etmek istemesiyle gelişti. İlk öğretim okulunu İstanbul Doğa Kolejinde okulunda okudu. İlköğretim döneminde okulda öğretmen ve arkadaşları tarafından çok sevildi. Şarkı söyleme arzusu bu yaşlarda ortaya çıktı. Bazı öğretmenleri onun şarkı söylemesini istiyordu. Can Konyalı da küçük bir öğrenciyken şarkı söyleme heyecanını arkadaşlarının önünde yaşadı.

Ortaokul da aynı istikrarda devam etti. En önemlisi başarılı bir öğrencilik yaşadı. Derslerinde oldukça başarılı olan Can Üsküdar Doğa Koleji okulunda normal öğretimi bitirdi. Daha sonra Kadıköy Anadolu lisesine başladı. Lise döneminde de hem fiziki gelişimi hem deses anlamında gelişimi ile dikkat çeken bir öğrenci oldu. Oldukça popüler bir lise öğrencisi olan Can tarzıyla okulun en popüler ismiydi. Liseler arası müzik yarışmasında okulunu temsil ederek dereceye girmesini sağladı.

Müjdat Gezen'den Oyunculuk Eğitimi Aldı

Can Konyalı, Lise döneminde hem müzik hem de oyunculuğa önem verdi. Müjdat Gezenden oyunculuk eğitimi almaya başladı. Kişiliğini oyunculuk ile bütünleştiren Can bu alanda da başarı sağladı. Daha sonra İngiltere Yorkshire Da HullSchool'da Üniversiteye gitti. İngiltere de İngilizcesini geliştirerek Hull School Üniversitesini bitirdi.

Can Konyalı İngiltere'de çeşitli alanlara yöneldi. Oyunculuk ve müzik anlamında kendini geliştiren Can Üniversite döneminde kafasında farklı projeler canlandırdı. Bu projeleri hayata geçirmek için Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Bu sıralarda İngiltere'de üstlendiği çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde ön plana çıkmıştı.

Türkiye'ye Döner Dönmez Kolları Sıvadı

Can Konyalı Üniversite'den sonra Türkiye'ye dönerek bomba etkisi yapacak projeleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Can müzik dünyasında Csa Medya Yapım Prodüksiyon ve Medya Şirketini kurdu. Bu durum Müzik ve Prodüktörlük Kariyerine kendi şirketinde devam edeceğini çeşitli platformlarda duyurdu. Cinayet, Piyasa, Eliz gibi çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlenerek dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Tarzını müziğe yansıtarak ortaya muazzam çalışmalar çıkardı. Bu çalışmalarında hem sosyal medya da hem de radyodan dinleyici kitlesine ulaşarak beğenisini kazandı.

Başarılı Bir Oyunculuk Performansı

Can sadece müzik dünyasında değil oyunculuk camiasında da başarılı bir performans sergiledi. Birçok role uyum sağlayan Can tarzını oyunculukta farklılaştırdı. Müjdat Gezen ‘den oyunculuk dersi almasının avantajını bu alanda kullandı. Can Storm'un oynadığı dizi ve sinema filmleri;

Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi 2021)

Savaşçı (TV Dizisi 2021)

4N1K: Yeni Başlangıçlar (TV Dizisi 2020)

Kalk Gidelim (TV Dizisi 2020)

2020Aşk Tesadüfleri Sever 2

Zalim İstanbul (TV Dizisi 2019)

Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi 2019)

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi 2019)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi 2019)

İstanbullu Gelin (TV Dizisi 2018)

Aşk ve Mavi (TV Dizisi 2018)

İçimdeki Hazine (Sinema Filmi 2018)

4N1K 2 (Sinema Filmi 2018)

ŞevkatYerimdar (TV Dizisi 2018)

Gülizar (TV Dizisi 2018)

Televizyon dizilerinde ve Sinema filmlerinde farklı rollerde sahne aldı. İzleyicileri tarafından beğenildi. Çeşitli dizi ve sinema da projelerinde teklifleri değerlendirerek kabul etti. ‘'Müzik benim dünyam, oyunculuk ise yaşam biçimim'' açıklamasını yaptı. Aynı zamanda Yağız Can Konyalının kuzenidir. Yağız Can oynadığı birçok dizi projesinde başarısı ile gündeme gelmektedir. Yağız birçok defa Kuzenim Can çok başarılı bir sanatçıdır. Hem müzik hem de oyunculuk alanında birçok projeye verimli oluyor. Açıklamasını yapmıştı

Can Storm Adı Nereden Geliyor?

Can Strom'un gerçek adı Can Konyalıdır. Müzik Dünyasında Strom soy adının kullanmasını tercih ediyor. Yaptığı bir açıklamada her sanatçının farklı isim ya da soy adı vardır. Bende Strom soy adını kullanmasını tercih ettim açıklamasını yaptı. Can neden Strom soy adını kullandığını soran bir hayranına yeni projelerde bunu herkes görecek. Sevenlerine ilerisi için ipucu vermiş oldu.

1 Günde 400 Bin Dinleyiciye Ulaştı

2021 yılının aralık ayında Elleran Elvis (Tunahan Kurtuluş) ile yaptığı Kombo adlı şarkısıyla Spotfy platformunda 1 günde 400 bin dinlenme sayısına ulaşarak ciddi bir kitleye ulaştı. Bu şarkısıyla birçok dijital ortam ve radyo da dinlenmeye devam etti. Her yaşta dinleyici kitlesine sahip olan Can sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Bu başarısı birçok magazin haberlerinde ve çeşitli programlarda konuşuldu. Kendine has bir tarza sahip olan Can hayranlarına canlı ayın açarak çeşitli sorularını cevapladı. Kısa sürede ciddi bir dinleyici kitlesi yakalayan Can her yaşta dinleyiciye sahip oldu. YouTube, İnstragram, Facebook gibi sosyal medya platformlarında şarkıları hayranları tarafından paylaşılıyor. Bu durum Can Strom'un çok hoşuna gitmektedir. Bunun için doğru projelerin içerisinde olduğunu söylemek mümkündür

Serseri Hayırsever Olarak Adlandırılıyor

Çeşitli sosyal medya hesaplarında hayranlarına canı yayın açarak sorularını cevaplayan Can birçok genç kısmın kalbini kazanmış durumda. Özellikle genç kızların beğenisini kazanarak herkese hitap eden bir tarzsa sahiptir. Kendisini ‘'serseri bir hayırsever'' olarak adlandırılan Can yardımseverdir. Özellikle Pandemi döneminde birçok ailenin gıda ve nakit yardım ihtiyacını sağladı. Çeşitli platformlarda bu tarz konuları cevaplamamaktan yanayım. Bir elin verdiğini diğer elin bilmemesi gerekir. İfadelerini kullandı.

Can Strom zaman zaman kimsesiz çocuklar ve huzurevlerini ziyaret ediyor. Bu durum hakkında pek bir bilgi olmasa da bilinmemesinden yanadır. En önemlisi bir açıklamasında ‘'ailem bana ekmeğimi paylaşmamı öğretti'' bunu her zaman yapacağım ifadesini kullandı. Çocukları çok seven Can ileride evlendiğimde hemen bir çocuğun olmasını isterim. Evlilik şu an için ikinci plan olduğunu açıkladı. Özel hayatı hakkında pek bir paylaşım yapmayan sanatçı ‘'her şey özel yaşanmalıdır. İnsanın özeli kadar güzel bir durum olamaz'' ifadelerini açıkladı.

Sosyal Medya'da Oldukça Aktif Biri

İnstagram sosyal medya platformunu aktif bir şekilde kullanıyor. Ayrıca 1,1 Milyon takipçisi bulunuyor. www.canstrom.com.tr adresini kullanarak çeşitli yazılar ve paylaşımlarda bulunuyor. İnstagram'daki bazı paylaşımları dostluğa ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Zaman buldukça sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtlıyor.

Objektif ve doğal cevapları ile çok seviliyor. Kol kısmında bulunan dövmeler ve küpe gibi taktığı aksesuarlarla dikkat çekiyor. Ayrıca farklı projelerde de olmak istediğini belirten Can hem oyunculuk hem de müzik alanında olmak istiyor. Sosyal medyada hayvanseverliği ile hayvan severlerin gönlünü kazandı. Özellikle kış mevsiminde sokak hayvanlarına sağladığı mama desteği sayesinde dikkat çeken isimlerden birisi haline geldi. .