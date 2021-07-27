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TIMETURK / YAŞAM / Can Gökboru 2021’in saç renklerini açıkladı

Can Gökboru 2021’in saç renklerini açıkladı

Saç dendiğinde kadınlar için akan sular durur. Çünkü saçın modeli ve rengi, dış görünüşü büyük ölçüde etkiler. Peki bu yılın trend renkleri neler? Ünlü kuaför Can Gökboru, pandeminin de etkisiyle bu yıl natürel renklerin revaçta olduğunu söylüyor: “Saçlarda sadelik ve doğallık zamanı!”

38 Dakika Önce
2021-07-27 17:30:27
Can Gökboru 2021’in saç renklerini açıkladı

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Her zaman genç ve güzel görünmek isteyen kadınların en büyük silahı tabii ki saçlarıdır. Hem modeli hem de rengiyle güzel görünen ve etrafına ışık saçan saçlar, her kadına kendini iyi hissettirir. Ama saç renklerinde de trendler var. Ünlü kuaför Can Gökboru'a göre ikinci yarısını bitirmek üzere olduğumuz yeni yılın trendi ise doğal renkte saçlar.

NATÜREL RENKLER ÖN PLANDA

Gebze kocaeli 'de bulunan ve kendi adını taşıyan salonunda yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanından gelen güzellik tutkunlarını da ağırlayan Can Gökboru, Covid-19 pandemisinin de etkisiyle bu yıl saçlara doğallığın hakim olduğunu söylüyor: "Hayatımızı etkisi altına alan salgınla birlikte doğala dönmemiz kaçınılmazdı. Doğallığın bu kadar ön planda olduğu bir dönemde haliyle saçlarda da natürelleşme başladı. Platin saçlara bu yıl veda ediyoruz. 2021'in trendi bronz kahve, küllü kumral gibi daha natürel renkler. Bu yıl doğala, şeffaf tonlara dönüş yapıyoruz. Yumuşak renk geçişleri sağlayan ombre ve sombre de yine revaçta olan uygulamalardan."

You can connect with Can Gökboru on Instagram @cangokboru

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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