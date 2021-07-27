Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hangi partiden?
Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hangi partiden? Yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Son olarak mültecilerle ilgili yaptığı açıklaması oldukça tartışılan Tanju Özcan bazılarının tepkisine neden olurken bazılarının da desteğini almış durumda. İşte Tanju Özcan'ın hayatı ve biyografisi...
2021-07-27 16:55:59
Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hangi partiden? Yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Son olarak mültecilerle ilgili yaptığı açıklaması oldukça tartışılan Tanju Özcan bazılarının tepkisine neden olurken bazılarının da desteğini almış durumda. İşte Tanju Özcan'ın hayatı ve biyografisi...
TANJU ÖZCAN KİMDİR?
Tanju Özcan 12 Aralık 1973 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. Tanju Özcan'ın mesleği avukatlıktır. Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanıdır. Tanju Özcan siyasetçidir. Tanju Özcan 47 yaşındadır.
Tanju Özcan'ın babasının adı Galip Bey, annesinin adı ise Emine Hanım'dır. Tanju Özcan Bolu'da dünyaya gelmiştir.
Tanju Özcan ünibersite eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Tanju Özcan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Tanju Özcan bir süre serbest avukat olarak çalışmıştır.
Siyaset hayatuna belediye meclis üyeliği ile başlayan Tanju Özcan Boluspor yöneticiliği de yapmıştır.
29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu belediye başkan adayı olmuş fakat seçilememiştir.
2011 Cumhuriyet Halk Partisin'den Bolu milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.
Tanju Özcan Haziran 2015 seçimlerinde tekrar CHP'den Bolu milletvekili olarak seçilmiştir.
Tanju Özcan Kasım 2015 yılında yapılan seçimlerde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi.
2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.
31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde CHP'den Bolu belediye başkanlığına aday gösterilen Tanju Özcan %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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