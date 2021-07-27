Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hangi partiden?

Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hangi partiden? Yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Son olarak mültecilerle ilgili yaptığı açıklaması oldukça tartışılan Tanju Özcan bazılarının tepkisine neden olurken bazılarının da desteğini almış durumda. İşte Tanju Özcan'ın hayatı ve biyografisi...