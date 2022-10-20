Sülük tedavisi nedir, nasıl yapılır, hangi hastalıklara iyi gelir? Sülük tedavisi kimlere yapılmamalı? Sülük iltihabı emer mi?

Geleneksel tıbbın en önemli tedavileri arasında yer alan sülük tedavisi nedir, nasıl yapılır, hangi hastalıklara iyi gelir? Sülük tedavisi kimlere yapılmamalıdır? Sülük iltihabı emer mi? Sülüğün cilde faydaları neler? Sülük tedavisinin yan etkileri var mı? Sülük tedavisi öncesi ne yapmak gerekir?

Sülük, halkalı solucanlar ailesinin bir alt soyudur. Tatlı su, kara ve deniz formları vardır. Sülüklerin tedavi edici özelliği yüzyıllardır bilinmektedir ve uygulanmaktadır.

Sülük tedavisi nedir, nasıl yapılır, hangi hastalıklara iyi gelir? Sülük tedavisi kimlere yapılmamalıdır? Sülük iltihabı emer mi? Sülüğün cilde faydaları neler? Sülük tedavisinin yan etkileri var mı? Sülük tedavisi öncesi ne yapmak gerekir? Tüm soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Ancak öncesinde belirtmemiz gerekir ki sülük tedavisi mutlaka uzman bir sağlık çalışanı tarafından yapılmalıdır. Kontrollerinizi olmadan denememenizde fayda var.

Sülük tedavisi nasıl yapılır?

Sülükler vücutta konuldukları bölgede 45 dakikakadar kan emerler. Sülük derimize dokunur dokunmaz kalpten müsaade ister. Bu işlem 3-13 saniye arasında olur. Kalp müsaade verirse sülük kesme işlemine salgı vererek başlar. Her kesim ve salgıda artık beynimizle muhatap olur. Savunma sistemi ile ortak çalışır. Kılcal damarlara ulaşır ve oradaki tüm katı toksikleri salgıladığı kimyasal asitlerle sulandırarak emer. Emme işlemi bittiğinde kestiği deriyi onarmak için antioksidan, antibiyotik, antihistanimin, antialerjezik, antitoksit gibi onarıcı salgıları kestiği yere bırakır.

Derimizi yarım artı şeklinde kesmesinin nedeni de toksinler çıkarken hücrelerin zarar görmemesidir. İlk başlarda çok hafif bir ısırma hissedilse de kısa sürede sülüğün enzimlerinde bulunan anestezik etkenler sayesinde kaybolur.

Kanımızda metal ya da çeşitli enfeksiyonlar ne kadar çok ise kanama miktarı da buna göre artabilir.

Sülük tedavisi kaç seans yapılmalı?

Kişinin yaşı, kilosu ve rahatsızlıklarına göre 10 seansa (haftada 2 seans önerilir genelde) kadar yapılabilir. Fakat 3-4 seansta da fayda görmek mümkündür.

Sülük tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Göz hastalıkları, damar sorunları, romatizmal hastalıklar, eklem kireçlenmeleri, baş ağrıları, baş dönmesi, kulak çınlaması, kas ağrıları, huzursuz bacak sendromu, boyun, bel fıtığı, sinir sistemi hastalıkları ve felçler, egzama, sedef ve akneler, kronik hepatit, karaciğer hastalıkları, anksiyete, panik atak, bağışıklık sistemi hastalıkları, kronik yorgunluk sendromu...

Sülük tedavisi seans öncesinde parfüm, losyon, krem gibi ürünlerin vücuda sürülmemesi ve gerekli tüm hijyenin sağlanması önemlidir.

Seans sonrası yan etkileri varmı?

Sülük tedavisinin ardından uygulama bölgesinde kaşıntı, şişme, kızarma veya morarma görülebilir. Hafif baş dönmesi, hafif ateş, titreme, tansiyon düşmesi veya kan pıhtılaşmasının gecikmesi yaşanabilir.

Sülük tedavisi kimlere yapılmamalı?

Tedavi olacak kişide anemi (kansızlık) sorununun olmaması, kan sulandırıcı ilaç kullanmıyor olması, pıhtılaşmaya engel bir hastalığının bulunmaması ve vücudunda aktif bir kanama odağının bulunmaması gelir. Ayrıca gebelerde ve emziren annelerde, kontrolsüz diyabet hastalığı veya kalp yetmezliği olanlarda da sülük tedavisi uygulanmaz.

Sülük vücutta hangi bölgelere uygulanmaz?

- Yumuşak Cilt Bölgeleri (Göz kapağı çevresi gibi)

- Keratinize Bölgeler (Avuç içi, ayak tabanı gibi)

- Önemli damarların üzeri (Boyun, çene altı, koltuk altı, kasık gibi) dışında her bölgeye sülük uygulanabilir.

Sülüğün cilde faydaları nelerdir?

Sülük tedavisinin günümüzde pek çok sayıda faydaları vardır. Bunlar;

Ağrıları dindirir, zihinsel ve de fiziksel olarak rahatlamaya destek olmaktadır.

Cilt sorunlarına iyi gelir, kan dolaşımını hızlandırır ve de kan akışını rahatlatır.

İltihabı söker ve de enfeksiyonları yok eder, bacak ülserinin geçirir.

Beyin hücrelerini canlandırarak sinir hücrelerini iyileştirmektedir.

Cilt üzerindeki kırmızılıkları giderir, sindirim sistemini geliştirir.

Eklemleri oldukça güçlendirir ve alzheimer gibi bazı akıl hastalıklarına da iyi gelmektedir.

Göz hastalıkları, kulak hastalıkları ve de diş eti gibi bazı hastalıkları iyileştirmektedir.

Kan akışı ve ya beyin fonksiyonlarını geliştirip cinsel gücü arttırmaktadır.

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