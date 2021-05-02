Çalışmalarında ve yardımlarında devamlılık ilkesini önemseyen dernek İDDEF

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) her Müslümana ilim anlayışı düsturu ile ayrımcılığa katiyen yer vermeyen tavrıyla her koşulda Allah'ın emirlerini iletmeyi görev edinmiş ve misyonu saymıştır. İlim talep eden herkese her ne şartta olursa olsun ilimi götürmeyi görev bilmiştir.

İDDEF tüm Müslüman dünyasının birlikteliği ve refahı için Ehl-i Sünnet Vel Cemaat itikadının takip edilmesini savunuyor. Ve bu takibin de Peygamber Efendimizin öğrettiği üzere tasavvuf, tedris, tebliğ ile geçeceğine inanıyor ve bu yolda çalışmalarına devam ediyor.



Çalışmalarında ve yardımlarında devamlılık ilkesini önemsiyor kısa veya tek seferlik yapılacak hizmetlerin yetersiz olacağını düşünüyorlar. Geçmişin izlerini taşıyarak yapılan her hizmetin kendini devam ettirebileceğine inanarak hayır işlerini yapıyorlar.



Özellikle hesap konusunda çok hassas olup yardımları emanet olarak görüp her bir kuruşunun hesabını verebilecekleri bir sistem kurmuşlar. Bağışçılarına,yaptıkları bağışları nereye ne zaman ve nasıl ulaştığına dair çeşitli veriler ışığında bilgi vermektedirler. Bu başarının sırrını Allah'tan korkuları ve bağışçılarının onlara duyduğu güven ile açıklamaktadırlar.

İDDEF'in Amacı

İDDEF in kuruluş amacı tüm dünyada eğitim çalışmalarına katılabilmektir. Bu çalışmalarının yanı sıra insani yardım faaliyetlerinde de bulunmaktadırlar. İstanbul Merkezli kurulan bu yapı İslami ve insani bir yardım kurumudur.



‘'Muhabbetle birlikte insanlığa hizmet'' sloganıyla iki ana çalışma modeli üzerinde durmaktadırlar. Birincisi medrese eğitimi, ikincisi ise tebliğ çalışmaları ile İslamiyet'i daha geniş çevrelere tanıtma ve yayma. Medrese açılan ülkelerde en iyi hocalar eğitim vermektedir. Eğitimler her ay raporlanıp bağışçılara sunulmaktadır. Her 6 ay periyodunda da genel rapor yayınlanmaktadır.



Eğitim çalışmalarının yanı sıra İnsani yardımlar da aksatılmadan, susuzluğun ve yoksulluğun yaşandığı bölgelere aktarılmaktadır. Bu yardımları; Ramazan ayında zekât, fitre ve Ramazan kumanyası yardımı, gıda ve eşya dağıtımı, su kuyusu açılması, mescit ve külliye tarzı yapıların yapımı, acil yardım ve sağlık projelerinden oluşmaktadır.

İDDEF'in Yapmış Olduğu Proje ve Çalışmalar

• SU KUYUSU

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, susuzluğun büyük bir sorun olduğu Afrika'da ve temiz suya ulaşamayan Güney Asya'da bağışçıların verdiği destekle su kuyuları açılabilmektedir. Suyu olup da temiz suya ulaşamayan Asya'nın bazı bölgelerinde de Biosand Filtre projesiyle kirli suları yüzde 99 temizleyerek halkın temiz suya ulaşmasını sağlamaktadırlar.

İDDEF sadece bu kuyuları ve temizleme çalışmalarını yapmakla kalmıyor. Belli periyotlarda İDDEF'in ekipleri o bölgelere gidip kontrollerini yapıyor, bozulan veya eksik görülen kısımları onarıyor veya değiştiriyorlar.

• KALICI ESERLER

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, sürdürülebilir eğitime destek vermek adına 33 ülkede mescit, cami ve medrese inşa etmiş olup son üç yılda ise Afrika ve Asya'da 49 kalıcı yapıtı hayırseverlerin yardım ve destekleriyle tamamlamışlardır.



Ayrıca İdlib'e 598 adet briket ev inşa ederek savaş mağdurlarının yanında olmuşlardır.

• KURBAN BAĞIŞI

İDDEF, ‘'Kardeşinle Kurbanını Paylaş'' sloganıyla toplanan kurban bağışı emanetlerini 33 ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktadır.



İDDEF Kurban Bayramı'nda gerçekleştirdiği kurban kampanyasının dışında yılın herhangi bir zamanında Adak, Akika, Şükür kurbanlarınızı 3 gün içinde keserek muhtaç durumdaki ailelere ulaştırmaktadır.

• ACİL YARDIM

İDDEF, ‘'Kardeşin İçin Sen de Destek Ol'' kampanyası ile pek çok kıta ve pek çok ülkede zor durumda olan Müslümanların yanında olmaya çalışıyor. Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar dört bir yanda zor durumda olan Müslümanların yanında olmaya dertlerine bir nebze de olsa çözümler bulmaya çalışıyorlar. Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından gıda desteğinde bulunmuşlardır. Açlıkla mücadele eden Yemenli Müslümanlara, mülteci kamplarındaki Arakanlı ve Suriyeli mültecilere, açlık ve susuzluk çeken Somalili Müslümanlara yardımı bir borç bilmişlerdir.

• Eğitim

İDDEF'in asıl amacı olan eğitim, 33 ülke 61 medresede istikrar ve başarı içerisinde her Müslüman'ın eğitim imkânlarına kavuşabilmesi ilkesiyle çalışmalarına devam ediyor.



Her Müslüman evladının İslam'ı iyi bir şekilde öğrenmesini hedefleyen İDDEF, medresesi zarar gören yada medreseye sahip olamayan mazlum coğrafyalara yardım elini uzatıyor.



Bağışçıları bir talebenin eğitim masrafını üstlenerek eğitim tohumlarının filizlenmesine vesile oluyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.