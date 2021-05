Çalışmalarında ve yardımlarında devamlılık ilkesini önemseyen dernek İDDEF

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) her Müslümana ilim anlayışı düsturu ile ayrımcılığa katiyen yer vermeyen tavrıyla her koşulda Allah'ın emirlerini iletmeyi görev edinmiş ve misyonu saymıştır. İlim talep eden herkese her ne şartta olursa olsun ilimi götürmeyi görev bilmiştir.