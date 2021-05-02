Mağdur insanların sesi Kardeşeli Derneği

Kardeşeli Derneği, gönüllüler öncülüğünde 2003 yılında faaliyetlerine başlamış ve 2006 yılında dernek statüsüne kavuşmuştur. Merkezi İstanbul’dadır.

Kardeşeli Derneği, yardımlaşma faaliyetlerinde öncü olmak ve yardıma ihtiyacı olan tüm canlıların yanında olmak ilkeleriyle dünyanın her yanında muhtaç olanların ihtiyaç duydukları yardımları gerçekleştirmek misyonunu benimsemiştir.



Mağdur insanların sesi olmak ilkesini savunan Kardeşeli Derneği, insan haklarını ihlal eden her türlü politikanın karşısında dik duruşunu sergilemektedir.



Dernek vizyonu gereği dil, din, ırk ayrımı gözetmeden savaşlara, doğal afetlere, kıtlığın neden olduğu sorunlara karşı devam ettirilebilir ve aktif projelerle sorun olan bölge halkına hem yardım etmek hem de onların seslerini duyurmayı kendine ödev bilmiştir.

Kardeşeli Derneği'nin Faaliyetleri ve Kampanyaları

• İNSANİ DİPLOMASİ

Kardeşeli Derneği özellikle yaşam mücadelesi veren Ortadoğu ülkelerindeki insanların yaşam haklarının ellerinden alınması ve ciddi bir kısmının hukuksuz yere yargılanmadan hapiste tutulmalarına sessiz kalmamaktadır.

• ACİL YARDIMLAR

Geçmiş Olsun İzmir

Mülteci Kampları

İdlib-50 Kg Un Bedeli

Afrika Ülkelerinde İhtiyaç Sahiplerine Giysi ve Ayakkabı

Arakan Bangladeş Kampları Yardım Bekliyor

Hayatta Kalma Mücadelesi Veren Somali

Kış Paketi

Yemene Acil Yardım Devam Ediyor

İdlib-Battaniye ve Gıda Yardımı

Gazze Acil Yardım Bekliyor

• BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ

Kardeşeli Derneği, sadece fiziki yardımlarla yetinmemiştir. Kendine görev saydığı en önemli faaliyetlerden biri de yaşanan mağduriyetleri dünyanın haberdar olmasını sağlamaktır. Ve de insanları bu konuda beklemek yerine harekete geçmesine teşvik etmektir.



Bilinçlendirme çalışmalarının başında özellikle insan hakları ve hukuk konusunda yetkin olan gönüllülerin katılımıyla mağduriyetin yaşandığı bölgelerde yapılan konferanslar ve seminerler gelmektedir.

• YETİM SPONSORLUĞU

Kardeşeli Derneği, Müslüman coğrafyasında ailesini kaybetmiş, kimsesiz ya da korumasız haldeki çocuklara sahip çıkıyor. Yetim destek çalışmalarından bilgisi olan gönüllüler aracılığıyla yetimlerin yüzünü güldürüyor. Sistem içinde bir kişi veya bir kurum herhangi bir çocuğa aylık 125 TL bağış karşılığında yetim çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılıyor.



Dernek, ayrıca yetim havuzunda biriken bağışlarla da özellikle Müslümanların baskı ve zulüm altında oldukları bölgelerde İslami eğitim alamayan, dininin gerekliliğini öğrenemeyen öğrenciler için hem barınma ihtiyacını karşılıyor hem de çocukların kendi kültürlerini, dinlerini ve dillerini öğrenebilmelerini sağlıyor.

• KURBAN BAĞIŞI

Kardeşeli Derneği emanet olarak gördüğü kurbanlarınızı 12 ülkede ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırarak insanların mutluluklarına paydaş oluyor.

Bağış severlerin akika, adak, şükür ve şifa kurbanlarını Kardeşeli Derneği vesile olup dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

• RAMAZAN



‘'Mutlu iftarlar Senin Sayende'' projesiyle İslam dininin en kutsal ayı olan Ramazan'da yapılan yardımlarla, zengin ve refahı yerinde insanlarla, fakir ve ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü kurmaktadır. İnsanlar arası empati gelişimini sağlamaktadır.



Dernek, zekât, kumanya, fitre, iftar, sahur, fidye ve bayramlık giysi yardımlarını her Ramazan olduğu gibi yine sürdürmektedir.

• SU KUYUSU

Kardeşeli Derneği ‘'Susuzluğa Umut Olun Projesi'' ile özellikle büyük susuzluk sorunu yaşayan Afrika ve içilebilir temiz su sorunu yaşayan Asya'nın bazı bölgelerine bağışçılarının bir araya gelerek ya tek başlarına ya da yapabildikleri boyutta yardımların birikmesiyle su kuyuları açıyorlar.

• MESCİD PROJESİ

Dernek Nijerya'ya 3 tip mescit planı tasarlamıştır. Metrekaresine göre fiyatları internet sitesinde mevcuttur.

• YETİM SOFRASI

Yetim sofrası önce Türkiye'de sonrasında Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye, Uganda, Çad, Gana, Nijerya, Somali, Mali, Etiyopya, Zimbabwe, Tanzanya, Sri Lanka ve Bangladeş'te kuruluyor ve yetimhaneler bağışçıların destekleriyle inşa ediliyor. Yapılan bağışlarla yetimhanelerin tüm gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

• HAYDİ TÜRKİYEM

Dernek özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi olan ülkemizin dört bir yanındaki insanlara; bu kampanya sayesinde toplanan bağışlarla, Vefa Sosyal Destek Grubu ve derneğin araştırmalarıyla tespit ettiği ailelere yardım etmektedir.

• ZEKÂT BAĞIŞI

Dernek ‘'Zekâtın kalplere dokunsun, umutlar gerçek olsun'' kampanyasıyla toplanan zekât bağışlarını muhtaç olanlarla paylaştırmaktadır.

• KATARAKT AMELİYATI

Afrika'da özellikle çöl kumları etkisi yüzünden 10 milyona yakın insan katarakt olduğundan göremiyor. Kardeşeli Derneği'de toplanan bağışlarla bu insanların yeniden görmelerine vesile oluyor.

• KIŞ PAKETİ

Kardeşeli Derneği, ‘Kalbinle ısıt iyiliğinle mutlu et.' sloganıyla bot, mont, atkı, bere ve eldiven içeren 245 TL'lik paket ile öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarını yapmaktadır.

• ANA OKULU PROJESİ

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, Anadolu'da 101 okula 101 anaokulu projesi ile anaokulu olmayan köylere ulaşmakta ve çocukların okullarına kavuşmasına yardımcı olmaktadır.

• DESTEĞİNLE EĞİTİM UZAKTA KALMASIN

Kardeşeli Derneği pandemi nedeniyle okula gidemeyen ve de maddi zorluklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrenciler için bu kampanya sayesinde topladığı bağışlarla çocukların yüzlerini güldürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.