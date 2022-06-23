Büyükbaş hayvan fiyatları 2022 | En düşük büyükbaş hayvan fiyatı ne kadar? Canlı kurbanlık büyükbaş kilogram fiyatı

Büyükbaş hayvan fiyatları 2022 | Zamlar kurbanlıklara da yansıdı. Kurban kesmek isteyen kişiler kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Fakat geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatları bir hayli zamlandı. Peki ama şu an büyükbaş fiyatı ne kadar? Büyükbaşa ne kadar zam geldi? En düşük büyükbaş hayvan fiyatı ne kadar? Canlı kurbanlık büyükbaş kilogram fiyatı....

Zamlar kurbanlıklara da yansıdı. Kurban kesmek isteyen kişiler kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Fakat geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatları bir hayli zamlandı. Peki ama şu an büyükbaş fiyatı ne kadar? Büyükbaşa ne kadar zam geldi? En düşük büyükbaş hayvan fiyatı ne kadar? Canlı kurbanlık büyükbaş kilogram fiyatı...

Büyükbaş hayvan fiyatları 2022

Geçtiğimiz yıla göre büyükbaş hayvan fiyatları, enflasyon oranına göre arttı. Bu yıl pazara 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş indirilecek.

Bu yıl en düşük büyükbaş fiyatları 30 bin ila 80 bin TL arasında değişiyor.

En düşük büyükbaş hayvan fiyatı ne kadar?

Ekonominin durumu nedeniyle en ucuz büyükbaş hayvan fiyatları aranıyor. Bu yıl büyükbaş fiyatları en düşük 30 bin TL'den başlayacak ve 80 bin TL'ye kadar çıkacak.

Kırık boynuzlu hayvan kurbanlık olarak seçilir mi?

Kurban bir ibadettir. Dolayısıyla en güzel ve en verimli şekilde ibadet yerine getirilmelidir. Kurbanlık seçerken sağlık sorunları olmayan hiçbir uzvu ve eksik olmayan bir hayvan seçilmelidir.

Boynuzu kırılmış bir büyükbaş kurbanlık olarak seçilmemelidir. Kurbanlık seçimi hakkındaki detayları öğrenmek için aşağıdaki habere tıklayınız.