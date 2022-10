Bilim insanları hayatın sırrını çözdüklerini iddia etti

ABD'de bulunan Purdue Üniversitesi'nden araştırmacılar yaşamın kaynağındaki kimyayı çözdüklerini ve ilk tepkimelerin su damlacıklarında başladığını ileri sürdü.

Proceedings of the National Academy of Sciences isimli bilimsel dergide yayınlanan makalenin başyazarı Purdue Üniversitesi Kimya Profesörü Graham Cooks yayınladığı açıklamada, bulgularının "dramatik bir keşif" olduğunu vurgulayarak hayatın kaynağındaki gizemli içeriği ortaya koyduğunu vurguladı.

"Bu temelde hayatın kaynağındaki kimya," diyen Cooks, "İlkel moleküllerin, temel aminoasitlerin ve rastgele peptitlerin saf su damlacıkları içerisinde blok blok hayatı inşa etmeleri ilk defa gözler önüne seriliyor," ifadelerini kullandı.

Öte yandan araştırmada yer almayan bilim insanları da bu çalışmanın dünyada hayatın milyarlarca yıl önce nasıl başladığına dair tahminleri de değiştirebileceğini belirtiyor.

Futurism'de yer alan habere göre araştırmada yer almayan Dalhousie Üniversitesi'nden kütle izleme uzmanı Doçent Alain Doucette, bulguların saf suyun içerisinde ya da yüzeyinde eşsiz ve olağanüstü kimyasal olayların meydana geldiğini gösterdiğini aktardı.

Temel olarak çalışma aslında on yıllardır hayattın okyanuslarda başladığı tezini destekliyor. Bilim insanlarına göre dünyaya milyarlarca yıl önce meteor yağmurları vasıtasıyla gelen aminoasitler birbirleri ile bağlanarak peptitleri sonra da ilk canlı formlarını meydana getirdi.

SU DAMLACIKLARINDAKİ TEPKİMELER

Bilim insanları tereddüde sevk eden konu ise bu sürecin hem ıslak hem de kuru ortamlar gerektirmesiydi. Şimdi ise son derece gelişmiş spektrometrelerle su damlacıkları içerisindeki kimyasal tepkimeler detaylı bir şekilde incelenebiliyor.

Cooks ve araştırma ekibi su damlacıklarının atmosferle buluştukları noktada "son derece hızlı reaksiyonların meydana gelebileceğini" tespit etti.

Bu durum denizlerin kara ile buluştuğu ya da nehirlerin verimli arazilerden geçtiği yerlerde hayatın başlamış olabileceğini gösteriyor.

Cooks su damlacıklarındaki reaksiyonların normal solüsyon içerisindeki reaksiyonlardan 100 ila 1 milyon kat daha hızlı olabileceğini vurguladı.

Araştırmacılar bulgularının hayatın kaynağı ve sonrasında evrende yalnız olup olmadığımızla ilgili çalışmalara destek olmasını ümit ediyor.

Kısa vadede ise su damlacıklarındaki bu hızlı reaksiyonların ilaç araştırmalarında kullanılabileceği belirtiliyor.

EuronewsTürkçe .