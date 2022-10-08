Asgari ücrette Bakan ipucu verdi, çarpıcı tahmin geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret ve memur zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi. Bakan Nebati, 'Artış asla enflasyonun altında olmayacak.' dedi. Bu durumda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'dan dikkat çeken bir tahmin geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati asgari ücret ve memur zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelirliler, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."

Bu açıklamaya göre asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Bu hususta açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şunları söyledi:

"TÜFE'DE YÜZDE 52.40'LIK BİR ARTIŞ VAR"

“TÜİK'in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6.91'dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da aralık ayına göre TÜFE'de yüzde 52.40'lık bir artış var.

Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla yüzde 42'lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10'luk enflasyon farkı mevcuttur.

Merkez Bankası beklenti anketleri ve çeşitli değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu anketlerde ekim ayında enflasyonun pik yapacağı, ekim ayından sonra ve özellikle ocak ayından sonra da enflasyonun düşüşe geçeceği bekleniyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 10 olsa da. Yıl sonu beklenti anketleri son 6 aylık enflasyonun yüzde 30 ile 35 seviyesinde olacağı yönündedir.

ASGARİ ÜCRETE NE KADA ZAM YAPILACAK?

Avrupa'da yaşanan resesyon, derinleşen Ukrayna-Rusya savaşı ve ülkemizin bölgesel riskleri göz önünde bulunulduğunda enflasyon azalmaya gidecek ama sürpriz bir şekilde aralık ayı sonunda yüzde 40'lı enflasyonları görebiliriz.

Sayın Bakan Nebati dün akşam asgari ücret için enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız demişti. Benim tahminim asgari ücrete yüzde 40 ile yüzde 45 arasında bir zam bekliyorum. Bu da yaklaşık 8 bin liraya tekabül ediyor."

Kaynak: Milliyet .