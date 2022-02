Bay Becerikli öldü mü son dakika? Mister Maker neden öldü? Bay Becerikli kimdir Phil Gallagher kimdir?

Bay Becerikli öldü mü son dakika? Bay Becerikli ismiyle tanınan Mister Maker yani Phil Gallagher'ın ölüm haberi gündeme geldi. Bir çocuk programı olan Mister Maker ile ünlenen Phil Gallagher ülkemizde de tanınıyordu. Peki ama Mister Maker'ın ölüm haberi gerçek mi? Bay Becerikli neden öldü? İşte merak edilen detaylar...

Bay Becerikli ismiyle tanınan Mister Maker yani Phil Gallagher'ın ölüm haberi gündeme geldi. Bir çocuk programı olan Mister Maker ile ünlenen Phil Gallagher ülkemizde de tanınıyordu. Peki ama Mister Maker'ın ölüm haberi gerçek mi? Bay Becerikli neden öldü? İşte merak edilen detaylar...

Bay Becerikli kimdir?

Bay Becerikli ya da orijinal adıyla Mister Maker pogramı 23 Şubat 2008'de çocuklariçin yayınlanan bir eğlence belgeseli olarak 3 sezon yayın yaptı. Programın sunuculuğunu Bay Becerikli ismiyle Phil Gallagher üstlenmişti. Bu programda çocuklar Mister Maker'dan yardım alır ve ortaya eğlenceli işler çıkarırlardı.

Bay Becerikli öldü mü son dakika?

Mister Maker neden öldü? Bay Becerikli'nin öldüğüne ilişkin haberler İngiliz basını başta olmak üzere birçok ülkede ses getirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ölüm haberi yayılan ünlü sunucu için henüz net bir açıklama gelmedi. Phil Gallagher ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde eş zamanlı olarak güncelleme yapılacaktır...

Bay Becerikli Phil Gallagher'ın yer aldığı projeler

2007–2009 Mister Maker

2007, 2010 Bear Behaving Badly

2008 Hotel Trubble

2009–2011 Grandpa in My Pocket

2009 CBeebies Jack & Jill

2010 CBeebies Aladdin

2010–2011 Mister Maker Comes to Town

2010 JollyWobbles

2011 CBeebies Stricly Cinderella

2012 CBeebies Jack And The Beanstalk

2013–2014 Mister Maker Around the World

2015–2016 Mister Maker's Arty Party

2016 Snow White and the Seven Dwarfs

2018 CBeebies Thumbelina

2019 CBeebies Hansel and Gretel

2020 Mister Maker At Home .