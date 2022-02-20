Bay Becerikli öldü mü son dakika? Mister Maker neden öldü? Bay Becerikli kimdir Phil Gallagher kimdir?
Bay Becerikli öldü mü son dakika? Bay Becerikli ismiyle tanınan Mister Maker yani Phil Gallagher'ın ölüm haberi gündeme geldi. Bir çocuk programı olan Mister Maker ile ünlenen Phil Gallagher ülkemizde de tanınıyordu. Peki ama Mister Maker'ın ölüm haberi gerçek mi? Bay Becerikli neden öldü? İşte merak edilen detaylar...
2022-02-20 10:12:10
Bay Becerikli ismiyle tanınan Mister Maker yani Phil Gallagher'ın ölüm haberi gündeme geldi. Bir çocuk programı olan Mister Maker ile ünlenen Phil Gallagher ülkemizde de tanınıyordu. Peki ama Mister Maker'ın ölüm haberi gerçek mi? Bay Becerikli neden öldü? İşte merak edilen detaylar...
Bay Becerikli kimdir?
Bay Becerikli ya da orijinal adıyla Mister Maker pogramı 23 Şubat 2008'de çocuklariçin yayınlanan bir eğlence belgeseli olarak 3 sezon yayın yaptı. Programın sunuculuğunu Bay Becerikli ismiyle Phil Gallagher üstlenmişti. Bu programda çocuklar Mister Maker'dan yardım alır ve ortaya eğlenceli işler çıkarırlardı.
Bay Becerikli öldü mü son dakika?
Mister Maker neden öldü? Bay Becerikli'nin öldüğüne ilişkin haberler İngiliz basını başta olmak üzere birçok ülkede ses getirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ölüm haberi yayılan ünlü sunucu için henüz net bir açıklama gelmedi. Phil Gallagher ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde eş zamanlı olarak güncelleme yapılacaktır...
Bay Becerikli Phil Gallagher'ın yer aldığı projeler
2007–2009 Mister Maker
2007, 2010 Bear Behaving Badly
2008 Hotel Trubble
2009–2011 Grandpa in My Pocket
2009 CBeebies Jack & Jill
2010 CBeebies Aladdin
2010–2011 Mister Maker Comes to Town
2010 JollyWobbles
2011 CBeebies Stricly Cinderella
2012 CBeebies Jack And The Beanstalk
2013–2014 Mister Maker Around the World
2015–2016 Mister Maker's Arty Party
2016 Snow White and the Seven Dwarfs
2018 CBeebies Thumbelina
2019 CBeebies Hansel and Gretel
2020 Mister Maker At Home .
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