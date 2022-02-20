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TIMETURK / SPOR / Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de işler yolunda gitmiyor

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de işler yolunda gitmiyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 33. haftasında Queens Park Rangers'la 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Hull, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 5 maçta ise yalnızca 1 galibiyet alabildi.

3 Saat Önce
2022-02-20 10:06:55
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de işler yolunda gitmiyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'sinde işler yolunda gitmiyor.

İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers'a konuk oldu.

Hull City'nin golünü 26. dakikada Marcus Forss atarken QPR bu gole 75. dakikada Ilias Chair'le karşılık verdi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Hull City puanını 34'e, Queens Park Rangers ise 53'e yükseltti.

Şota Arveladze yönetiminde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Hull City, Gürcü hocayla 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

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