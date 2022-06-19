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Barış Akarsu sevgilisi Zeynep Koçak nasıl öldü? Zeynep Koçak Barış Akarsu filminde olacak mı?

Barış Akarsu sevgilisi Zeynep Koçak nasıl öldü? Yakında biyografik filmi yapılacak olan Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak merak ediliyor. Peki Zeynep Koçak Barış Akarsu filminde olacak mı? Koçak'ın ailesi kızlarının filmde yer almasını istemedi. İşte güncel son dakika Zeynep Koçak haberi...

1 Saat Önce
2022-06-19 12:47:05
Barış Akarsu sevgilisi Zeynep Koçak nasıl öldü? Zeynep Koçak Barış Akarsu filminde olacak mı?

Yakında biyografik filmi yapılacak olan Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak merak ediliyor. Peki Zeynep Koçak Barış Akarsu filminde olacak mı? Koçak'ın ailesi kızlarının filmde yer almasını istemedi. İşte güncel son dakika Zeynep Koçak haberi...

Barış Akarsu sevgilisi Zeynep Koçak nasıl öldü?

Barış Akarsu doğum gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Oynadığı dizinin sezon finalinden sonra tatil için yola çıkan Barış Akarsu, Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede trafik kazası geçirdi.

Barış Akarsu, 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı gerçekleşen kazada araçtaki herkes vefat etti.

Zeynep Koçak Barış Akarsu filminde olacak mı?

Barış Akarsu'nun sevgilisi olan Zeynep Koçak, filmde Almila Ada tarafından canlandırılacak. Koçak'ın ailesi kızlarının filmde yer almasını istemiyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi fakat açıklama geldikten sonra detayları haber sitemizzden öğrenebilirisniz.

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