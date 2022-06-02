Aslı Bekiroğlu Barış Akarsu için ne dedi? Aslı Bekiroğlu neden Barış Akarsu filminden ayrıldı?

Aslı Bekiroğlu Barış Akarsu için ne dedi? Barış Akarsu'nun hayatını konu alacak olan 'Barış Akarsu Merhaba' filminde oynayacak olan Aslı Bekiroğlu projeden çekildiğini açıkladı. Aslı Bekiroğlu neden Barış Akarsu filminden ayrıldı? İşte detaylar..

Barış Akarsu'nun hayatını konu alacak olan "Barış Akarsu Merhaba" filminde oynayacak olan Aslı Bekiroğlu projeden çekildiğini açıkladı. Aslı Bekiroğlu neden Barış Akarsu filminden ayrıldı? İşte detaylar..

Aslı Bekiroğlu Barış Akarsu için ne dedi?

Aslı Bekiroğlu filmle ilgili konuşmasında, bir muhabirin sorduğu "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusunu gülerek cevapladı. Bekiroğlu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" yanıtını verdi.

Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından Instagram hesabından özür dileyerek filmden ayrıldığını açıkladı.

Aslı Bekiroğlu neden Barış Akarsu filminden ayrıldı?

Aslı Bekiroğlu yaşananlardan sonra;

"Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum." açıklamasını paylaştı.

Barış Akarsu filminin oyuncuları kimler?

Barış Akarsu'nun hayatının üç döneminin anlatılacağı filmde, merhum sanatçıyı ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak. Akarsu'nun babasını Hüseyin Avni Danyal, dedesini Metin Coşkun, kardeşini Aslıhan Kapanşahin canlandıracak. Bunun yanı sıra yakın arkadaşları rolünde ise ise Burak Satıbol ve Aytaç Uşun oynayacak.