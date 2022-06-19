Zeynep Koçak kimdir? Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep koçak neden öldü? Filmde Zeynep Koçak'ı kim canlandıracak?

Zeynep Koçak kimdir? Yakında filmi yapılacak olan Barış Akarsu, Zeynep Koçak ismiyle tekrar gündem oldu. Barış Akarsu'nun sevgilisi olan Zeynep Koçak da filmde yer alacak. Fakat Koçak ailesi, söylentilere göre bu durumdan rahatsız. Peki ama Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep koçak neden öldü? Filmde Zeynep Koçak'ı kim canlandıracak? İşte merak edilen Barış Akarsu filminin detayları...

Yakında filmi yapılacak olan Barış Akarsu, Zeynep Koçak ismiyle tekrar gündem oldu. Barış Akarsu'nun sevgilisi olan Zeynep Koçak da filmde yer alacak. Fakat Koçak ailesi, söylentilere göre bu durumdan rahatsız. Peki ama Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep koçak neden öldü? Filmde Zeynep Koçak'ı kim canlandıracak? İşte merak edilen Barış Akarsu filminin detayları...

Barış Akarsu filminde Zeynep Koçak olayı nedir?

Barış Akarsu, ölümünden sonra unutulmadı ve şarkıcı büyük bir hayran kitlesine sahip. Sevenleri tarafından merakla beklenen Barış Akarsu'nun filmi, her detayıyla gündem oluyor.

Barış Akarsu yıllar önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Aynı kazada Akarsu ile birlikte olan Zeynep Koçak da filmde yer alacak. Söylentilere göre, Koçak ailesi kızlarının izinsiz bir şekilde filmde yer almasını istemiyor.

Zeynep Koçak kimdir?

Zeynep Koçak, ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun sevgilisiydi. Barış Akarsu'nun 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı çift birlikte seyahat ettikleri araçla kaza yaptılar.

Koçak ve yanlarında bulunan arkadaşları Nalan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Barış Akarsu ise kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitirdi.

Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak neden öldü?

Oynadığı dizinin sezon finalinden sonra tatil için yola çıkan Barış Akarsu, Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede trafik kazası geçirdi. Barış Akarsu, 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı gerçekleşen kazada araçtaki herkes vefat etti.

Filmde Zeynep Koçak'ı kim canlandıracak?

Barış Akarsunun biyografik filminde sevgilisi Zeynep Koçak'ı Almila Ada canlandıracak. İlk olarak Zeynep Koçak rolü için Aslı Bekiroğlu set ekibine dahil edilse de, güzel oyuncu röportajı nedeniyle, rolden çekildiğini açıkladı. Bekiroğlu yerine Almila Ada sete dahil edildi.

Almila Ada kimdir?

Almila Ada Bayazıtoğlu 4 Ağustos 1994 İstanbul doğumlu dizi ve sinema oyuncusu, model ve balerindir.

Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya'da yaşadı.

2017 yılında ise Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı.

2018 yılında "Pointe Stüdyo" adında bir pilates merkezi kurmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra burada eş zamanlı bale fitness eğitmenliği yapmaktadır.

Barış Akarsu ve sevgilisi Zeynep Koçak

Kazanın ardından Yalancı Yarim dizisinin başrol oyuncusu Merve Sevi çift hakkında;

"Barış ile Zeynep birbirini çok seviyordu. Yedi yıldır çıkıyorlardı. Hatta evlenme kararı almışlardı. Barış da bunun sinyalini bir röportajında vermiş ve 'En büyük isteğim bir kızımın olması' demişti. Ne yazık ki bu hayali gerçekleştiremediler. Ama onları ölüm bile ayıramadı" sözlerini söylemişti.