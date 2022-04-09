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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Barış Akarsu'nun hayatı film olacak! Barış Akarsu'yu hangi oyuncu canlandıracak? Barış Akarsu filmi başrol oyuncusu kim?

Barış Akarsu'nun hayatı film olacak! Barış Akarsu'yu hangi oyuncu canlandıracak? Barış Akarsu filmi başrol oyuncusu kim?

Barış Akarsu'yu hangi oyuncu canlandıracak? Türk müziğine güzel ezgiler bırakan ve çok genç yaşta aramızdan ayrılan Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Kısa sürelik ömründe büyük bir hayran kitlesi oluşturan ve hala anılan Akarsu'nun hayatı için çalışmalar başlatıldı. Peki ama Barış Akarsu filmi başrol oyuncusu kim? İşte merak edilen Barış Akarsu filmi...

3 Saat Önce
2022-04-09 01:28:48
Barış Akarsu'nun hayatı film olacak! Barış Akarsu'yu hangi oyuncu canlandıracak? Barış Akarsu filmi başrol oyuncusu kim?

Türk müziğine güzel ezgiler bırakan ve çok genç yaşta aramızdan ayrılan Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Kısa sürelik ömründe büyük bir hayran kitlesi oluşturan ve hala anılan Akarsu'nun hayatı için çalışmalar başlatıldı. Peki ama Barış Akarsu filmi başrol oyuncusu kim? İşte merak edilen Barış Akarsu filmi...

Barış Akarsu'nun hayatı film olacak!

Trafik kazası sonucu kaldığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor! 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybeden sanatçının sevenleri, yıllardır her tarihte onu anmayı unutmadılar.

Ünlü sanatçının hayatının film olacağı kesinleştikten sonra akıllarda "Barış Akarsu'yu hangi oyuncu canlandıracak?" sorusu yer aldı.

Kulislerde konuşulanlara göre Barış Akarsu'nun hayatını konu alan filmin başrolü İSmail Ege Şaşmaz olacak.

Barış Akarsu filmi başrol oyuncusu kim?

2007 yılında hayatını kaybeden ve sevenleri tarafından hala bugün anılan Barış Akarsu'nun hayatı, İsmail Ege Şaşmazz tarafından canlandırılacak. .

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