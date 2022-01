Azra Akın'dan Erkan Özerman’a Dava

Geçmiş yıllarda Kıvanç Tatlıtuğ ile aşk yaşayan Azra Akın hakkında açıklamalarda bulunan Erkan Özerman davalık oldu.

Ekranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile Azra Akın, ilk model olarak boy gösterdikleri dönemlerde aşk yaşamaya başlamışlardı. Çalkantılı bir birliktelikten sonra ilişkilerini noktalayan çift kendilerine farklı bir hayat çizdi. Yıllar sonra biten bu ilişki hakkında konuşan Best Model of Turkey ve Best Model of The World yarışmalarının kurucusu Erkan Özerman, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Al Sana Haber isimli magazin programına çıkan Özerman, Tatlıtuğ ve Akın çifti hakkında ağza alınmayacak sözler söyledi. Geçtiğimiz yıl erkek yarışmacıları taciz ettiği iddia edilen ve birçok kişinin de canlı yayına bağlanarak hakkında bu olayları doğruladığı Özerman; ‘'Onun Kıvanç'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı. Evinde hapsederdim, dışarı çıkamazdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık. O Amsterdam'da oturuyor. Kıvanç, Paris'te çalışıyor. Telefon açıyor, 'Sen bu gece kiminleydin?' diyor, başlıyor ağlamaya. Kıvanç kalkıyor trene binip, 2.5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam'' ifadelerini kullandı.

AKIN: GEREKLİ OLAN DAVAYI AÇTI

Sosyal medyaya ve magazin gündemine bomca gibi düşen bu açıklamaların ardından başarı manken ve oyuncu Azra Akın, bu cümlelerin ardından hemen harekete geçti. Öncek gün oğlu Demir'le Akmerkez'de görüntülenen güzel oyuncuya Erkan Özerman'ın kendisi hakkında sarf ettiği sözleri soruldu. Bunun üzerine Akın; ‘'Gerekli olan davayı açtık. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmayacağım, dava açtım'' diyerek konuya dair konuşmayacağını açıkladı. Kendisi hakkında yıllar sonra ortaya atılan bu söylemlerden rahatsız olan ünlü manken ve oyuncu Azra Akın bu konuyu hukuk yoluyla çözmeye karar verdi. Akın'ın menajeri Yasemin Kök ise Özerman'ın kullandığı ifadeler hakkında; ‘'Yapılan itibar sarsıcı ve yalan açıklamalarla ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır. Yargı cevabı verecektir'' dedi. .