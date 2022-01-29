Adile Naşit'i hiç böyle gördünüz mü?

Hababam Sınıfı’nın ‘’Hafize Ana’’sı, çocukların uykudan önce ‘’Masalcı teyzesi’’, Yeşilçam’da Münir Özkul’un ‘’tonton eşi’’, Türk sinemasının hep özlemle hatırlayacağı usta oyuncusu… Adile Naşit'in Babası Özcan Naşit ile fotoğrafını gördünüz mü?