Adile Naşit'i hiç böyle gördünüz mü?
Hababam Sınıfı’nın ‘’Hafize Ana’’sı, çocukların uykudan önce ‘’Masalcı teyzesi’’, Yeşilçam’da Münir Özkul’un ‘’tonton eşi’’, Türk sinemasının hep özlemle hatırlayacağı usta oyuncusu… Adile Naşit'in Babası Özcan Naşit ile fotoğrafını gördünüz mü?
2022-01-29 16:56:17
Hepimiz Adile Naşit'i şen kahkahalarıyla, insanın içine işleyen bakışlarıyla tanıdık.
Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit'in Babası Özcan Naşit ile fotoğrafını gördünüz mü?
İşte babası Özcan Naşit ile birlikte poz veren küçük Adile Naşit...
Ağabeyi Selim Naşit ile birlikte poz veren küçük Adile Naşit..
Peki Adile Naşit'in 17 yaşındaki halini hiç merak ettiniz mi? İşte Adile Naşit'in 17 yaşındaki hali...
Bu fotoğrafta ise anneannesi Küçük Virjin Hanım, dayısı Niko, annesi Amelya Hanım ve ağabeyi Selim Naşit görülüyor...
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