Ayla Tantuni, Lezzetini Yurt Dışına Taşıyor

İstanbul’da 4, İzmir’de ise 5 şubesi bulunan, 2005 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde hizmet veren ve tantuni severleri büyük bir titizlikle ağırlayan Ayla Tantuni, Avrupa ve Arap Yarımadası yatırımlarına start verdi: ilk şube bu senenin (2022) Mayıs ayı içerisinde Mannheim’da hizmete hazır!

Her gün yüzlerce, hatta binlerce et ve tavuk tantuni satan Ayla Tantuni firmasının sahibi Rıza Şimşek, “Hedefimiz bu muhteşem lezzeti ülkemizin dışına taşımak.” diyerek açıklamalarına şöyle devam etti:



Ülkemize has pek çok lezzet yurt dışında yıllardır sunuluyor ve bu durum gerek ülkemizin temsili gerekse lezzetlerimizin tanıtılması açısından gurur verici. Aldığımız yoğun talepler doğrultusunda yaptığımız pazar araştırmaları neticesinde Tantuni konusunda büyük bir eksiklik olduğu gördük ve bu doğrultuda yatırım çalışmalarımızı başlatık. Türkiye'de, İstanbul ve İzmir dışındaki çeşitli illerde de şubeler açmak ve bayilikler (franchise) vermek için çalışmalarımız devam etmektedir.



Yurt dışındaki ilk şubemizi Almanya'nın Mannheim şehrinde açıyoruz

Bu senenin, 2022 yılının Mayıs ayı içerisinde hizmet vermeye başlayacağımız Mannheim şubemiz için çalışmalarımız başladı, devam etmekedir. Çok yakında, lezzetli et ve tavuk tantuniye (yoğurtlu dahil) hasret kalan tantuni severler aradıkları lezzete Mannheim'da ulaşabiliyor olacaklar. Bunun müjdesini vermek ister, Almanya için hayırlı olsun deriz.



İkinci bir müjde de Duba için!



Mannheim'da açılacak olan şubemiz için verdiğimiz müjdeye ek olarak, Dubai için de çalışmalarımız başlamış olup büyük bir hızla devam etmektedir. Çok yakında, Dubai'de açılacak olan şubemiz için daha net bir tarih verebiliyor, orada da lezzetli tantuniye hasret kalan tantuni severleri sevindiriyor olacağız.

