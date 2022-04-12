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TIMETURK / YAŞAM / Hastane kaçta açılır, kaçta kapanır? Hastaneler kaçta öğle arasına giriyor? Hastane saatleri

Hastane kaçta açılır, kaçta kapanır? Hastaneler kaçta öğle arasına giriyor? Hastane saatleri

Hastane kaçta açılır, kaçta kapanır? Hastaneler kaçta öğle arasına giriyor? Hastane saatleri hastalar tarafından merak ediliyor. Özellikle kan alma saatleri ve randevu saatlerini araştıran vatandaşlar için çalışma ve öğle molası saatlerini derledik. Özel hastanelerde çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Doktorların ameliyat durumlarına göre de muayene saatlerinde gecikme yaşanabilir. Fakat hastane çalışma saatleri aşağıdaki gibi işlemektedir.

37 Dakika Önce
2022-04-12 17:32:59
Hastane kaçta açılır, kaçta kapanır? Hastaneler kaçta öğle arasına giriyor? Hastane saatleri

Hastane saatleri hastalar tarafından merak ediliyor. Özellikle kan alma saatleri ve randevu saatlerini araştıran vatandaşlar için çalışma ve öğle molası saatlerini derledik. Özel hastanelerde çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Doktorların ameliyat durumlarına göre de muayene saatlerinde gecikme yaşanabilir. Fakat hastane çalışma saatleri aşağıdaki gibi işlemektedir.

Hastane kaçta açılır, kaçta kapanır?

Devlet hastaneleri sabah 08:00'da açılmaktadır. Akşam saat 17:00'da ise mesai bitmektedir.

Öğle tatiline 12:00'da giren devlet hastaneleri, 13:00'da tekrar mesaiye başlar.

Hastaneler kaçta öğle arasına giriyor?

Devlet hastanelerinde öğle arası 12.00'da veriliyor. Öğle arası 13.00'da ise bitirilip, mesaiye dönülüyor.

Acillerde öğle molası var mı?

Haftalık 45 saatlik mesai dikkate alınarak hazırlanan nöbetlerde hekimler, 4 günde bir nöbet tutmakta ve 3 gün boş kalmaktadır. Tek hekim değillerse, 24 saatlik süre içinde bazen birbirleriyle değişmeli olarak hasta bakmakta, 24 saatlik nöbetinin sadece 12 saati aktif görev yapmaktadırlar.

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