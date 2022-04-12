Hastane kaçta açılır, kaçta kapanır? Hastaneler kaçta öğle arasına giriyor? Hastane saatleri

Hastane kaçta açılır, kaçta kapanır? Hastaneler kaçta öğle arasına giriyor? Hastane saatleri hastalar tarafından merak ediliyor. Özellikle kan alma saatleri ve randevu saatlerini araştıran vatandaşlar için çalışma ve öğle molası saatlerini derledik. Özel hastanelerde çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Doktorların ameliyat durumlarına göre de muayene saatlerinde gecikme yaşanabilir. Fakat hastane çalışma saatleri aşağıdaki gibi işlemektedir.