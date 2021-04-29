Aracınızdaki virüse 'hava aldırmayın'

Salgın süreci toplu taşımaya ilgiyi azaltırken özel araçlara ilgi artı. Araç sahiplerinin ise virüse karşı kendi koruma kalkanını oluşturması şart.

Özellikle yaşamakta olduğumuz salgın sürecinde kişisel bakım kadar araç bakımı da önem arz ediyor.

Araçlarımız virüse karşı ne kadar çok etkili tedbirle korunursa sağlık sorunu da en asgari düzeyde yer alacaktır.

Araç sahiplerinin bu konuda yapması gerekenler ise uzmanlar tarafından sıralanmaya devam ediyor.

Toplu taşımadan özel araca

Salgınla birlikte özel otomobiller, toplu taşıma araçlarına oranla daha sık tercih edilmeye başladı.

Gündelik hayatın olmazsa olmazı otomobillerin en önemli donanımlarından birisi ise havalandırma ile klima sistemleri.

İç mekandaki hava kalitesine direkt olarak etki eden polen filtreleri, bahar aylarına bitkiler arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan polenlerin, tozların ve partiküllerin yaşam alanına girmesini engelliyor.

Modern otomobiller de dahil

Premium araçlarla servis hizmeti veren Aşin Otomobil uzmanları da uzun süre değiştirilmeyen polen filtrelerinin, havalandırma sisteminde bakteri, virüs, küf ve mantarların birikmesine sebep olarak birçok hastalığa davetiye çıkardığına dikkat çekiyor. Modern otomobillerin hepsinde görev yapan bu filtreler, polenlerin, tozların, partiküllerin, ağaç yapraklarının, böcek tortularının yaşam alanına girmesini engelliyor.

Hastalıklara davetiye çıkarıyor

Ancak değişimi geciktirilen bu filtreler, zaman içerisinde havalandırma sisteminde ve kabinde birçok mantar, küf, bakteri ve virüsün üremesine sebep olarak önemli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ömrünü tamamlayan filtre, astım, alerjik rinit, lejyoner hastalığı ve virüs ve bakterilerin sebep olduğu birçok enfeksiyona kaynaklık teşkil ediyor. İç mekanda kötü bir koku yayan eskimiş polen filtreleri, camların buğulanmasına neden olarak sürüş güvenliğini de tehdit ediyor.

Altı ayda bir değiştirilmeli

Sürücülerin kısıtlamalar yüzünden araçlarını uzun zamandır ihmal ettiği belirtiliyor. Üreticilerin hemen hepsi, polen filtrelerinin yılda bir kez değişimini öneriyor. Ancak şehir içinde sık yolculuk yapıyorsanız ve araçla sürekli farklı insanlarla yolculuk ediyorsanız 6 ayda bir polen filtresinin değişimini tavsiye edilmekte. Maliyeti oldukça uygun olan bu filtrelerin, virüslerin iç mekana girişini engellediğine dair henüz bilimsel bir araştırma yok.

Kabin filtrelerinin fonksiyonu



Fakat uzun süre aynı filtrenin kullanılması, birçok zararlı organizmanın konaklanmasına imkan tanıyarak hastalıklara sebep oluyor. Üreticilerin önerdiği mikro filtreler karbon alaşımıyla çok daha iyi koruma sağlıyor. Kısa süre içinde premium segmentteki birçok otomobilde Domuz Gribi, Covid-19 gibi hastalıklara sebep olan virüsleri etkisizleştirecek yeni kabin filtreleri de devreye girdiğinde daha etkin çözüme de ulaşılmış olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.