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Emine Erdoğan Suriyeli bir aileyi ziyaret etti

Ramazan ayında iftar öncesi ev ziyaretleri yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Altındağ'da Suriyeli bir aileyi ziyaret etti.

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29.04.2021 19:03:54
Emine Erdoğan Suriyeli bir aileyi ziyaret etti

Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İftar öncesinde bu kez Suriyeli bir ailemizle birlikteydik. Çocuklarla koyu bir sohbete daldık. Okuldaki başarıları takdire şayan. Ramazanın manevi ikliminde birlik ve kardeşlik ruhunu hissettiğimiz bu ziyaretten büyük mutluluk duydum. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, daha önce engelli aileleri ile çocuk esirgeme kurumundan çocukları da ziyaret etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan