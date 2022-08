Anne Heche kimdir, hangi filmde oynadı? Anne Heche öldü mü, sağlık durumu nasıl? Ünlü Hollywood yıldızı Anne Heche aracıyla geçirdiği bir kazada ağır yaralandı. Evinini önünde yaşanan kazada araç birden alev aldı ve ünlü oyuncu alevler içinde kaldı. Vücudunda ağır yanıklar olan Anne Heche sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne Heche'nin kim olduğu ve hangi filmlerde oynadığı da son zamanlarda araştırılmaya başlandı. İşte Anne Heche'nin hayatı ve biyografisi...

ABD'li oyuncu Anne Heche'nin yaşadığı trajik bir kaza ajanslara son dakika olarak geçti. Aracına binip tam evinin garajından çıktığı sırada araç bir arnda alev aldı. Aracın içinde sıkışan ve alevler nedeniye ağır yaralanan Anne Heche, entübe edilerek yoğun bakıma kaldırıldı. Anne Heche'nin olaydan önce aracında içki şişesiyle görüntülendiği bildiriliyor. Fox11 LA adlı kanal oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülebileceği bir halde sedyeyle ambulansa bindirildiği anı görüntüledi. Heche pek çok Hollywood filminin yanı sıra dijital platformlarda yer alan dizilerde de rol alıyordu. Anne Heche'nin kim olduğu yaşanan gelişmelerden sonra sıkça sorulmaya başlandı.

Anne Heche kimdir?

Anne Celeste Heche 25 Mayıs 1969 yılında Haiti'de dünyaya geldi. Amerikalı aktris ve yönetmendir. Başka bir Dünya'da (1987-1991) Vicky Hudson ve Marley Love'ı canlandırarak tanınmaya başladı ve bu ona Emmy Ödülü ve iki Pembe Pembe Dizi Ödülü kazandırdı. 1990'ların sonlarında suç drama filmi Donnie Brasco (1997), felaket filmi Volcano (1997), slasher filmi I Know What You Did Last Summer (1997), aksiyon komedi filmi Six Days, Yedi Gece (1998) ve drama-gerilim filmi Cennete Dönüş (1998).

Gus Van Sant'ın kendisine Satürn Ödülü adaylığı kazandıran korku yeniden çevrimi filmi Psycho'da (1998) Marion Crane'i canlandırmasının ardından Heche, drama filmi Birth (2004) gibi pek çok iyi karşılanan bağımsız filmde rol almaya devam etti. seks komedi filmi Spread (2009), Cedar Rapids (2011), drama filmi Rampart (2011) ve kara komedi filmi Catfight (2016). Kendisine Primetime Emmy Ödülü adaylığı kazandıran televizyon filmi Gracie's Choice'daki rolü ve Broadway'deki, özellikle de Tony Ödülü adaylığı aldığı Twentieth Century'deki çalışmasıyla beğeni topladı.

Film rollerinin yanı sıra Heche, komedi drama televizyon dizisi Men in Trees (2006–08), Hung (2009–11), Save Me (2013), Aftermath (2016) ve askeri drama televizyon dizisi The Brave ( 2017).Suyin Beifong'u seslendirdiği animasyon televizyon dizisi The Legend of Korra'ya (2014) ses verdi ve Yıldızlarla Dans'ın (2020) 29. sezonunda jüri üyesi olarak yer aldı.

Anne Heche hangi filmde oynadı?

