MSB: 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
2022-08-06 10:10:19
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.
TRTHaber .
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