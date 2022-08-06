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MSB: 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

30 Dakika Önce
2022-08-06 10:10:19
MSB: 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

TRTHaber .

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