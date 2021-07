Aileler, Ali Kestaneci'nin lezzet sofrasında buluşuyor

Zengin bir içeriğe sahip Ali Kestaneci Et Lokantası’na uğradığınızda beklentinizin her türüne cevap veriliyor. Bunu sağlayan ise mekanın zengin bir içerek ve menüye sahip olması.

Ali Kestaneci Et Lokantası sadece lezzetiyle değil hizmet anlayışı ve sunumuyla da İstanbulluların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Etin hemen her türünün harmanlanarak servis edildiği ve kendine has pişirme teknikleriyle dikkati çeken mekan,Türk mutfağının lezzetini de ziyaretçilerine sunuyor.

Ailelerin de ilgi odağı

Zengin bir içeriğe sahip et lokantasında 7'den 70'e konukların talebine karşılık veriliyor. Etin en iyi şekilde değerlendirilerek servis edildiği mekanda pandemi koşullarına yönelik hijyen anlayışı da öncelikler arısında yer alıyor.

Ara sıcaklardan salatalara, ızgaralardan kebaba ve lahmacundan tatlıya kadar geniş bir yemek çeşidi sizleri bekliyor.

Ali Kestaneci Et Lokantası'nın menülerinde ise şunlar yer alıyor:

Izgara ve kebabın her türü mevcut

Izgaralar kategorisinde; Dana antrikot, dana pirzola (kemikli), dana bonfile, kuzu tandır, kuzu şiş, kuzu pirzola, kuzu külbastı, kuzu bonfile, karışık ızgara, tavuk şiş, tavuk ızgara ve tavuk kanat bulunuyor.

Kabaplarda çeşit olarak döner, Bursa İskender kebap, Adana-Urfa, patlıcan kebap, Ustam kebap, karışık kebap mevcut.

Köfteden lahmacun ve pideye kadar çeşit





Köfteler arasında ızgara köfte, kaşarlı köfte, (Ali Kestaneci'ye özel Forslu köfte) ve karışık köfte yer alıyor.

Lahmacun ve pide sınıfında; kaşarlı pide, sucuklu-kaşarlı pide, kıymalı pide, kıymalı kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide, karışık pide, fındık lahmacun ve Antep lahmacun var.

Ara sıcak, salata ve tatlıda da iddialı



Tercihiniz ara sıcaklar olursa; süzme mercimek, ezogelin, yayla, şehriyeli tavuk, domates çorbası, kremalı mantar, kelle paça, etli ilikli kemik suyu çorba (Ali Kestaneciye özel Salı ve Perşembe günleri çıkıyor)

Bunun yanı sıra içli köfte, perde pilavı, fırın mantar, patates tava, patates püresi, bulgur pilavı pirinç pilavı ayrı bir sunum.

Zeytinyağlılar klasmanında enginer, yeşil fasülye, yaprak sarması, patlıcan salatası, közlenmiş kapya biber.

Salatalar arasında; Çoban salata, mevsim salata, göbek salata, havuçlu salata, yunan salatası, sövüş, ezme, gavurdağı, çiğ köfte, piyaz, cacık ve manda yoğurt

Tatlılar ise bu zengin içeriğe ayrı bir “tat” katıyor. İddialı bir tatlıcıda dahi karşılaşamayacağınız tür ve çeşitte tatlılar bulunuyor. Bunlar arasında İrmik, şekerpare, Kemalpaşa tatlısı, sufle, kızarmış dondurma, dondurmalı irmik, künefe, Antep dolama, kabak tatlısı, ayva tatlısı ve kestane şekeri bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.