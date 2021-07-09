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TIMETURK / GÜNDEM / Selçuk Özdağ: AK Parti’den 50 milletvekilli ile görüştük

Selçuk Özdağ: AK Parti’den 50 milletvekilli ile görüştük

Halk TV’de yayınlanan programda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AK Parti’den 50 milletvekilli ile görüştüklerini açıkladı.

3 Saat Önce
2021-07-09 11:50:52
Selçuk Özdağ: AK Parti’den 50 milletvekilli ile görüştük

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AK Parti'den 50 milletvekilli ile görüştüklerini açıkladı.

Özdağ, programda, “50'ye yakın milletvekili ile istişare içerisinde olduklarını” açıkladı.

Halk TV'de yayınlanan programda Selçuk Özdağ bu sürecin son 6 ayda çok arttığını belirterek, ekonomik sorunlar ve Sedat Peker'in iddialarının ardından partide kopuşun yaşandığını dile getirdi.

Özdağ AKP'nin artık devlet desteğiyle ayakta kaldığını ve millet desteğini de kaybettiğini savundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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