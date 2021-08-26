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Afganlı Şarbat Gula'nın acı hikayesi
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TIMETURK / YAŞAM / Afganlı Şarbat Gula'nın acı hikayesi

Afganlı Şarbat Gula'nın acı hikayesi

Şarbat Gula, Afganistan'da yaşayan sıradan bir genç kadınken, 1984'te çekilen bir fotoğrafıyla tüm dünyanın aşina olduğu biri haline geldi. Peki meşhur Afgan Kızı fotoğrafının hikayesi ne?

2 Saat Önce
2021-08-26 11:56:15
Afganlı Şarbat Gula'nın acı hikayesi

Ünlü Afgan Kızı fotoğrafını herhalde bilmeyen yoktur...

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Fotoğrafta yer alan ve bakışlarıyla insanı büyüleyen Afgan kadın, fotoğraf çekildiği sırada ortalama 13 yaşında olan Şarbat Gula. Üzerinden 36 sene geçmesine rağmen fotoğraf hiç eskimiyor.

Üstelik bu fotoğraf, Şarbat'ın hayatında çekilen ilk fotoğrafıydı...

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Ayrıca Şarbat'ın bu fotoğrafı, Amerikalı fotoğraf muhabiri Steve McCurry 17 yıl sonra yeniden Pakistan'a gidip zor da olsa Şarbat'ı bularak fotoğrafını çekene kadar son fotoğrafıydı.

McCury, Pakistan'daki kamplarda kalan mültecilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir makale için bu kareyi çekmişti.

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Okul çadırının önünde çekingen tavırlar sergileyen Şarbat'ı gören McCury, fotoğrafını çekmek için ondan izin aldı ve böylece meşhur Afgan Kızı portresi ortaya çıkmış oldu.

17 sene sonra çekilen bu ikinci fotoğrafta ise Şarbat'ın yüzünde mülteciliğin onda bıraktığı derin acı ve yorgunluk belli oluyor.

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1985'te kapakta Afgan Kızı'nın yer aldığı National Geographic sayısındaki makalede bir Afgan tüccarının sözleri bu yorgunluğun nedenini özetliyor; "Savaşın acısını tatmamış tek bir aile bile yok."

Şarbat, tüm dünyanın onu tanımasına rağmen büyük sefalet içinde mülteci kamplarında yaşadı.

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Henüz 6 yaşlarındayken bombalama sırasında anne ve babasını kaybeden Şarbat, Afgan mültecilerin yüzü oldu ancak bundan kendisinin haberi bile yoktu. Onun fotoğrafı yüzlerce bin dolara satılırken, o mülteci bir kadın olarak oradan oraya sürükleniyordu.

Abisi, büyükannesi ve üç kız kardeşiyle birlikte bir hafta boyunca karlı dağları aşarak Pakistan'a geldiler.

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Yolculukta ısınmak için çevrelerindeki insanlardan battaniye dilendiler, mahremiyetin olmadığı mülteci kamplarında uzun süre sıkış tıkış yaşadılar.

Bir başka ilginç şey, Şarbat'ın genç kızken çekilen ve dünyanın dört bir yanındaki insanları büyüleyen fotoğrafını hiç görmemiş olmasıydı.

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17 yıl sonra McCury o fotoğrafı gösterdiğinde Şarbat'ın ilk tepkisi, yemek pişirirken yanarak şalında oluşan deliklerden utanmak olmuş.

Ancak kimliği ifşa olduktan sonra yıllar içinde fotoğraf onun hayatına fayda sağlamaktan çok zarar vermeye başlamış.

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Pakistan'da sahte kimlikle oturum izni almaktan hapis yatan Şarbat, bu olaydan sonra sınır dışı edildi ve 35 sene sonra Afganistan'a geri gönderildi.

Fotoğrafın getirdiği ün ve medyanın ilgisi başlangıçta hoşuna gitmese de bunu zamanla doğru bir şekilde yönetmeyi başarabilmiş.

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Şarbat, fotoğraftan gelen kazançla dul ve yetim kalmış insanlara yardım etmeyi kendine misyon edinmiş. Şarbat Gula, zor koşullarda yaşamını sürdürmesine rağmen mücadeleyi hiç bırakmayan, kadın gücünün somut örneklerinden biri!

Kaynak: National Geographic

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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