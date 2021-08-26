Altın ve dolar için kritik gün

Ons altında yaşanan geri çekilmelerle birlikte düşüş gösteren gram altın sabah saatleri itibarıyla 479 lira seviyesinde işlem görürken aynı saatlerde dolar/TL’de 8.36 lira civarında yatay seyrediyor. Piyasaların gözü ise ABD’de bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan Jackson Hole Sempozyumu'nda.

Haftanın ilk iki işlem gününde 1812 dolara kadar yükselerek son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaşan ons altın, dün ve bugün gelen düşüş hareketinin etkisi ile birlikte sabah saatlerinde 1787 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Güne 1793 dolar seviyesinden başlayan ons altında gün içerisinde en düşük 1785 dolar, en yüksek ise 1793 dolar seviyeleri takip edildi. Analistler ons altın için 1778 dolar seviyesini destek, 1812 dolar seviyesini direnç noktası olarak öne çıkarıyor.

Milliyet'in haberine göre; ABD'de ekonomik toparlanmaya yönelik beklentiler, aşı gelişmeleri ve Jackson Hole Sempozyumu'nda alınacak kararlar altında yönü belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Gram altın bugün ons altındaki fiyat hareketlerine paralel olarak düşüş gösteriyor. Güne 482 lira seviyesinden başlayan gram altın, sabah saatleri itibarıyla 479.8 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 479 lira, en yüksek ise 483 lira seviyeleri görüldü.

Bu gelişmelerle birlikte güne 8.38 lira seviyesinden başlayan dolar/TL, sabah saatleri itibarıyla 8.35 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 8.34 lira, en yüksek ise 8.39 lira seviyeleri takip edildi. Aynı saatlerde euro ise 9.83 lira seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI JACKSON HOLE'DE

Öte yandan ABD'de bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan Jackson Hole Sempozyumu ve ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Buradan çıkarılacak olan önemli mesajlar dolar ve altında gidişatı belirleyecek kritik unsurlar olacak.

Tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı, her yıl ABD'de düzenlenen ve dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katıldığı çok önemli ekonomik bir etkinlik olarak göze çarpıyor.

Prof. Dr. Sefer Şener, altın fiyatlarıyla ilgili çok önemli gelişmeleri Uzmanpara'ya değerlendirdi: “Jackson Hole toplantılarında iki türlü beklenti var. Bir tanesi faizlerle ilgili beklenti yani ABD'de tahvil faizleri ne olacak? Bundan sonraki süreçte yön ne tarafta olacak? İkincisi ise varlık alımları ile ilgili varlık alımları, hangi yönde eğrilecek bunlar bekleniyor. Jackson Hole toplantılarında buradan çıkacak mesajların daha önce Fed'in verdiği mesajlardan çok farklı olması beklenmiyor.

‘GÜVERCİN TAVIR ÖNGÖRÜLÜYOR'

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da daha önce söylediği gibi varlık alımlarını azaltacağını ama bunun çok kısa sürede gerçekleşmeyeceği, önümüzdeki dönemlerde azaltımın başlayacağı öngörülüyor. Diğer taraftan tahvil faizleri ile ilgili ve Fed'in tavırları ile ilgili güvercin tavrın Jackson Hole ile birlikte devam etmesi öngörülüyor.

İlerleyen aşamada varlık alımlarının azaltılması ile birlikte yıl sonuna doğru 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.50 seviyelerinin üzerinde hatta 1.70-75 seviyelerine kadar yükselebileceği öngörülüyor. İşin özü Fed'in burada daha önceki mesajlardan farklı boyutta bir mesaj vermemesi bekleniyor.

‘RİSK ALGISI ONS ALTINI DÜŞÜRÜYOR'

Ilımlı mesajların devam etmesi bekleniyor. Son dönemde özellikle alt yapı yatırımlarına dönük bütçenin belli aşamalara gelmiş olması ve aynı zamanda ABD'de aşılama ile birlikte pandemi sürecinin anlaşılır ve belli bir düzeye gelmiş olması risk algısını hafifletiyor. Dolayısıyla risk algısı hafiflediği sürece de altının ons fiyatının geri çekildiğini görüyoruz.

İlerleyen aşamalarda Jackson Hole ile birlikte ABD tahvil faizleri 1.35 seviyesinden 1.20'lere çekilmeye başlar ise ons altında fiyatın 1800 dolar seviyesi üzerinde görmek mümkün olacak.

Ancak piyasaların tekrardan aşılama ile birlikte 2022'ye doğru daha da normalleşmesi, hem tahvil alımları ile ilgili konuların netleşmesi hem ABD altyapı yatırımları ile ilgili konuların netleşmesi hem de ABD'de enflasyonun kalıcı olup olmayacağı ile ilgili netleşmeler altının onsunu belirleyecektir. Orta ve uzun vadede altının ons fiyatının yukarı yönlü olması muhtemeldir.‘ALTINDA YÖNÜN YUKARI OLMASI MUHTEMEL'

Ancak Jackson hole ile birlikte Powell'ın mesajlarının yeniden güvercin tarafta olacağı dolayısıyla kısa vadede ons altının 1700 doların altına gerileme olasılığının çok düşük olduğu, orta ve uzun vadede ise 1700-2000 dolar aralığının daha kalıcı olacağı gözüküyor.

‘GRAM ALTIN YIL SONU İTİBARIYLA YÜKSELEBİLİR'

Gram altındaki hareketlilik tamamıyla dolar/TL'deki hareket ile alakalı bir durum. Her ne kadar TL, dolar karşısında değer kazansa da 8.40 ve 8.60 aralığında bir harekete sahip, dolayısıyla altının ons fiyatı önemli oranda iniş çıkışlar yaşasa da dolar/TL'de iniş çıkışlar büyük oranda olmadığı için gram altın fiyatları çok büyük oranda gerileme göstermiyor. Altının ons fiyatının düşmesi ve gram altın fiyatının düşmemesi tamamıyla dolar/TL kurundaki gelişme ile alakalı bir durumdur.

Yıl sonuna doğru dolar/TL'de büyük volatilite beklenmediği için gram altın fiyatlarının yıl sonu itibarıyla yukarı yönlü olacağını görmek mümkün olacaktır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.