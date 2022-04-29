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Bakanı Yanık: 'Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün ödeneceğini bildirdi.

9 Dakika Önce
2022-04-29 10:50:19
Bakanı Yanık: 'Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek'

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, yaklaşık 833 milyon lira tutarında yaşlı, 653 milyon lira tutarında da engelli aylığının vatandaşların hesabına yatırılacağını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Yanık, "Bayram nedeniyle yaşlı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatırıyoruz. Toplam 1 milyar 486 milyon lira tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını kaydetti. .

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