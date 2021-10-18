850 bin kişilik camiden 4 kişilik camiye

2020 yılı itibarıyla ülkemizde 89 bin 445 adet cami resmi olarak kayıtlara girmiş durumda. İmam Rıza Türbesi'nin kapasitesi ise 700.000.Sabancı Merkez Camii 28.500, Çamlıca camii ise 63 bin kişilik kapasiteye sahip

Dünyanın en büyük camisi Mescid-i Haram olarak bilinmekte. Mescid-i Haram'ın kişi kapaitesi ise 850.000 civarında.

Öte yandan ülkemizde Trabzon'un Uzungöl beldesinde ahşaptan inşa edilen 4 kişilik cami de Uzungöl beldesine ziyarete gelenlere ahşah kapısıyla kucak açıyor.

Mescid'i Aksa'nın kapasitesi 5000 kişi. El Ezher Camii 20 bin kişilik kapasiteye sahip.

Mescid'i Nebevi 650 bin kişilik kapasiteye sahip. İmam Rıza Türbesi'nin kapasitesi ise 700.000'lik.

Sabancı Merkez Camii 28 bin 500 kişilik kapasiteye sahip ve Çamlıca camii ise 63 bin kişilik kapasitede yapılmış durumda.

89 bin 445 cami var

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 verilerine göre; 2008'de 80 bin 53, 2009'da 80 bin 636, 2010 yılında 81 bin 984, 2011'de 82 bin 693, 2012'de 84 bin 684, 2013'te 85 bin 412, 2014'te 86 bin 101, 2015'te 86 bin 762, 2016 yılında 87 bin 381, 2017 yılında 88 bin 21 2018 yılında 88 bin 681, 2019 yılında 89 bin 259, 2020 yılında ise 89 bin 445'e yükseldi.

Hangi ilde kaç cami var?

Türkiye illeri cami sayısı dağılımı şöyle: İstanbul 3.530, Konya 3.238, Ankara 3.171, Samsun 2.742, Kastamonu 2.594, Antalya 2.295, Ordu 2.119, Şanlıurfa 2.086, Diyarbakır 2.075, Trabzon 2.058, İzmir 1.915, Bursa 1.776, Manisa 1.757, Balıkesir 1.677, Erzurum 1.618, Giresun 1.610, Mersin 1.582, Zonguldak 1.519, Adana 1.474, Van 1.422, Kayseri 1.396, Sivas 1.372, Kahramanmaraş 1.351, Sakarya 1.338, Çorum 1.330, Bolu 1.267, Kütahya 1.244, Denizli 1.228, Kocaeli 1.223, Afyonkarahisar 1.202, Mardin 1.179, Tokat 1.173, Sinop 1.151, Aydın 1.141, Muğla 1.092, Hatay 1.092, Rize 1.087, Gaziantep 1.078, Elazığ 1.011, Yozgat 987, Malatya 985, Karabük 970, Ağrı 934, Çanakkale 828, Eskişehir 789, Bartın 788, Adıyaman 784, Çankırı 747, Isparta 743, Bitlis 730, Artvin 704, Düzce 685, Amasya 685, Batman 684, Siirt 648, Bingöl 629, Muş 616, Aksaray 609, Erzincan 586, Osmaniye 584, Uşak 572, Gümüşhane 558, Şırnak 552, Tekirdağ 544, Burdur 541, Kars 518, Karaman 513, Nevşehir 509, Kırşehir 502, Hakkari 487, Niğde 439, Bilecik 428, Edirne 406, Kırıkkale 375, Kırklareli 301, Ardahan 280, Bayburt 256, Iğdır 253, Kilis 226, Yalova 168, Tunceli 89.

Diyanet'in personel sayısı

Diyanet'in 2021 Performans Raporu'nda yer alan bilgilere göre 2019'da müftülüklerdeki personel sayısı 102 bin 82 kişi iken bu rakam 2020'de, yaklaşık 23 bin kişi artarak, 125 bin 79'a ulaştı. Böylece 2020'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezi müdürlükleri ve yurtdışı teşkilatı ile birlikte Diyanet'in toplam personel sayısı 128 bin 469'a ulaştı.

Müftülüğün kökeni

Arapça kökenli müftü sözcüğünün sözlük anlamı fetva veren, şer'i mes'elelere dair sorulan soruları cevaplandıran kişi.Müftü, şeyhülislam tâbirinin yayılmasından önce ilmiye mesleğinde kullanılan üç tabirden biri. Diğerleri de kadı ve müderris.Halkın ve devlet dairelerinin dini meseleler hakkında sordukları soruları dini kitaplardan ve daha çok Hanefî mezhebine göre fetvâ veren müftüler, kadılar gibi resmî bir sıfata haiz değillerdi. Sorulan dini meseleler için muteber fıkıh kitaplarından araştırıp gerekli cevabı vermekle mükellef idiler.

Osmanlı'da üç mezhep üzeri fetva

Müftüler Hanefi mezhebine göre fetvâ veriyorlar ise de Osmanlı Devleti sınırlar içinde bulunan diğer üç mezhep mensupları için de müftüler tayin ediliyorlardı. Bunlar da Şafii, Malikî ve Hanbelî mezhebine göre fetvâ verirlerdi.Günümüzde Türkiye'de, 633 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ve bu yönerge ile verilen görevleri yürütmek ve Diyanet İşleri Başkanlığını temsil etmek amacıyla il ve ilçe müftülükleri kuruldu.

Diyanet'in bütçesi

Diyanet'e 2021 yılı için 12,9 milyar TL ödenek ayrıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Görev giderleri” adı altında yılın ilk yarısında 4,5 milyon TL harcadı. Diyanet'in 2021'in ilk altı ayındaki görev giderleri, 2020 yılının aynı dönemine oranla yüzde 543 arttı. Başkanlığın yolluklar için altı ayda harcadığı para ise kayıtlara, 25 milyon TL olarak geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.