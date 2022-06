2022 Yılında En Çok İzlenen 10 Filmi

İzleyiciyi önümüzdeki aylar boyunca eğlendirecek 2022 yılında en çok izlenen 10 filmi, yabancı Hd film izle ile kaçırılmayacak fırsatları gözler önüne seriyor. Gişe rekorları kıran, bağımsız filmler ve belgelerden oluşan filmleri kaçırmayın.

Tüm zamanların en büyük filmlerinden ve aynı zamanda en iyi yabancı dizi izle ile mükemmel dizileri listemizden öğrenebilirsiniz.

Doctor Strange Multiverse of Madness

Yılın en etkileyici filmi olarak yayınlanan Doctor Strange Multiverse of Madness; WandaVision ve Spider Man No Way Home olaylarından sonra ortaya çıktı. Benedict Cumberbatch'ın mistik sanatları ustasına bir baş döndürücü alternatif dünya sunuyor.

Arkadaşı ve büyücü arkadaşı Wong ile Strange, Wanda Maximoff, çoklu evrende gezerken aramaya başlar. Ancak niyetlerinin farkında değildir. Filmde Benedict Cumberbatch, Wochitl Gomez, Elizabeth Olsen gibi isimler rol alıyor.

The Batman

Başrollerinde Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell gibi isimlerin yer aldığı yarasa adam filmi, 2022a yılının süper kahraman filmi olarak karşımıza çıkıyor. DC film tarafından üretilen film Warner Bros. Pictures tarafından çekildi.

Yönetmenliği Peter Craig ve senaryosu Matt Reeves'e ait The Batman filmi; suçluların korkulu rüyası Batman'in Riddler adlı seri katille mücadelesine yer veriliyor.

Top Gun: Maverick

Yönetmenliği Joseph Kosinski'nin yaptığı Top Gun: Maverick, 170 milyon dolar bütçeye sahip bir film olarak karşımıza çıkıyor. Yapımcıları arasında Tom Cruise başta olmak üzere David Ellison, Dana Goldberg ve Don Granger bulunuyor.

Top Gun: Maverick filminde; pilot Pete'in hava kuvvetlerine yeniden dönüşü ön plana çıkarılıyor. Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Maverick Mitchell, donanmaya 30 yıl hizmet etmiş ve test pilotu olarak sınırları zorlayan biridir.

Karaya bağlanmak istemeyen Maverick, kendisine Top Gun mezunlarından oluşturulan bir müfrezeye özel eğitmen olarak getirilir.

Spider-Man: No Way Home

Bütçesi 200 milyon dolar olan ve 1.878 milyar dolar hasılat yapan Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin yönetmenliğini Jon Watts yapıyor. Amy Pascal ve Kevin Feige yapımcılığını üstlenirken başrollerinde; Tom Holland, Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch, Michelle Jones, Tobey Maguire, Marisa Tomei, Willem Dafoe gibi isimler yer alıyor.

Örümcek Adam'ın kimliğinin açığa çıkması, örümcek adamın Doktor Strange'den yardım istemesine neden olur. Peter artık büyük bir kaosun içindedir. Suç ortakları olarak da MJ ve Ned'in hayatı olumsuz etkilenecektir.

Jurassic World Dominion

Yönetmenliğini Colin Trevorrow'un yaptığı Jurassic World Dominion filminin başrollerinde; Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard, Chriss Pratt ve Kayla Watts bulunuyor.

Macera, bilim kurgu ve aksiyon içerikli olan filmde; tutsak oldukları yerden dünyaya yayılan dinozorların hayatta kalmayı başarması ve insanlarla bir arada yaşadığı dönem gözler önüne seriliyor.

Thor: Love And Thunder

Senaryosunu Taika Waititi ve Jennifer Kaytin Robinson'un yaptığı Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin yönetmeni yine Taika Waititi tarafından yapılıyor. Baş rollerinde; Christian Bale, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Taika Waititi, Russel Crowe, Tessa Thompson gibi isimler yer alıyor.

Thor macera dolu hayatını bırakmış ve iç huzura ulaşmak için yola çıkmıştır. Ancak Gorr the God Butcher adlı katilin ortaya çıkması işleri değiştirir. Thor Kral Valkyrie, Korg ve Jane Foster ile iş birliği yaparak, Gorr the God Butcher'ı durdurmaya çalışacaktır.

Elvis

Yönetmenliğini Baz Luhrmann tarafından yapılan Elvis filminde başrollerde Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Dacre Montgomery, Magge Gyllenhall, Kodi Smit-McPhee bulunuyor.

Biyografi ve müzikal olan filmde; Rock'n Roll müziğinin kralı kabul edilen Elvis Presley'in hayatı gözler önüne seriliyor. Elvis'in hayatının bilinmeyen yönlerinin anlatıldığı filmde, müzik kariyeri anlatılıyor.

Paws of Fury: The Legend of Hank

Rob Minkoff ve Mark Koetsier'in yönetmenliğini yaptığı filmde; Mel Brooks, Ed Stone, Nate Hopper gibi isimler uygulayıcı yapımcı olarak bulunuyor.

Başrollerinde Mel Brooks, Samuel L. Jackson, Michael Cera, Djimon Hounsou, Ricky Gervais, George Takei Gabriel Iglesias gibi isimlerin bulunduğu filmde animasyon, komedi ve dövüşün ön plana çıktığı filmlerdendir.

Hayallerinin gerçekleşeceğini uman Samuray, sıra dışı yollar deneyerek, rakiplerini yenmek ister ve mahkemeye başvurur.

The Lost City

Yönetmenliğini Aaron Nee ve Adem Nee'nin yaptığı Kayıp Şehir filmi, 68 milyon dolar bütçeye sahiptir. Filmin müzik bestelerini ise Pınar Toprak yapıyor. Sandra Bullock, Seth Gordon ve Liza Chasin yapımcılığını üstlenirken; senaryo Aaron Nee, Seth Gordon, Adam Nee, Dana Fox ve Oren Uziel'e aittir.

Başrollerinde Sandra Bullock, Channing Tatum ve Daniel Radcliffe'in yer aldığı film; aksiyon, macera ve komedi dalındadır.

Yazdığı romanda, kendisine kurgusal bir şehrin gerçekte var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesi anlatılıyor. Loretta Sage, zeki ama inzivaya girmiş bir yazardır. Romandaki kahraman karakter Dash'ı canlandırmaya adamış güzel yazar, yeni kitabının tanıtım turnesine çıkar. Bu gezide karşısına bir milyarder çıkar ve bu ilginç milyarder tarafından kaçırılır.

Morbius

Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik konulardan hoşlananlar için ideal olan Morbius filminin yönetmenliğini Daniel Espinosa yapıyor.

Başrollerinde Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson bulunuyor. Hastalığına deva bulmak isterken bambaşka bir yaratığa dönüşen Morbius, yakalandığı nadir kan hastalığından dolayı, deneysel yöntemle tedavi olmak ister. Ancak bu deneysel tedavi beklenmedik olaylara neden olacaktır.

https://www.sinemafilmizle.pw/ .