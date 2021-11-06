TOGG'dan dikkat çeken ‘test’ paylaşımı

Geçtiğimiz hafta yerli otomobilin prototiplerini farklı alanlarda testler için akredite test merkezlerine gönderen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), söz konusu testlerden görüntüler paylaştı.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yerli otomobilin şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerine dair görüntüler yer aldı. Yapılan açıklamada, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." denildi.

TOGG, geçtiğimiz hafta ise yerli otomobili piste çıkarmış ve elektrikli otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4.8 saniye olduğunu açıklamıştı. Yerli otomobili geliştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), projede gelinen nokta hakkında üst üste paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta elektrikli SUV prototipini İstanbul Park pistinde asfaltta çıkartarak hız testi yapan şirket, bugün ise yaptığı araç üzerinde yapılan farklı testleri gözler önüne serdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.