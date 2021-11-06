DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altın ve kıymetli maden ithalatına düzenleme
İsrail, ABD'nin Kudüs'te Filistin konsolosluğu açmasına karşı çıktı
İstanbul’dan dünyaya 8,2 milyar dolarlık ihracat
Petrol ve elektrik piyasasında 8 şirkete lisans verildi
WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıma hazır
Eski hakemler değerlendirdi: Berat Özdemir'in Ghezzal'e ceza sahası içindeki hareketi penaltı mı?
TESK'ten esnaf için emeklilik talebi
89 yaşındaki Ayşe anneden Mehmetçik'e yün çorap
Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş görevinden uzaklaştırıldı
Girişim nedir?
'Aksak Timur' efsaneleri
Katılım bankacılığının farkı nedir?
İçişleri’nden KADES açıklaması
İran: Petrolü kaçak sattık, parasını gizli aldık
Londra'da on binlerce kişi iklim için yürüdü

TOGG'dan dikkat çeken ‘test’ paylaşımı

Geçtiğimiz hafta yerli otomobilin prototiplerini farklı alanlarda testler için akredite test merkezlerine gönderen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), söz konusu testlerden görüntüler paylaştı.

2021-11-06 23:14:34

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yerli otomobilin şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerine dair görüntüler yer aldı. Yapılan açıklamada, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." denildi.

TOGG, geçtiğimiz hafta ise yerli otomobili piste çıkarmış ve elektrikli otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4.8 saniye olduğunu açıklamıştı. Yerli otomobili geliştirme çalışmalarına tam gaz devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), projede gelinen nokta hakkında üst üste paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta elektrikli SUV prototipini İstanbul Park pistinde asfaltta çıkartarak hız testi yapan şirket, bugün ise yaptığı araç üzerinde yapılan farklı testleri gözler önüne serdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı

İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı

İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi: O kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım
Altın, para, yengeç, yumurta, Covid-19… Her şeyin turşusunu kurdular

Altın, para, yengeç, yumurta, Covid-19… Her şeyin turşusunu kurdular

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ‘Geleneksel Turşu Festivali’ düzenlendi. Yengeçten paraya, elmadan yumurtaya onlarca turşu çeşidinin bulunduğu festival, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.
Sis ortasında boğazda korku dolu anlar

Sis ortasında boğazda korku dolu anlar

İstanbul'da etkili olan yoğun siste Marmara Denizi'nde yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı dakikalar cep telefonu ile görüntülendi
İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi: O kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım

İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi: O kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, 'Kaç yıl oldu, hala içimiz yanıyor. Dün Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım.' dedi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş