Wi-Fi'ye ne zaman bağlandık?

“Kablosuz Bağlantı Alanı” bu tanım kişisel bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerin internete bağlanımını sağlarken bugün tüm dünyayı kendine bağlamış durumda

Wi-Fi tarihi, 1970'li yıllara kadar uzanmakta. 1971 yılında Hawaii Üniversitesi'nde ALOHAnet adı verilen bir ağ sisteminin oluşturulması Wi-Fi'nin ilk adımlarından biridir.. “Wi-Fi'nin babası” olarak adlandırılan Vic Hayes, 1974 yılında NCR Corporation çatısı altında WaveLAN olarak bilinen teknoloji üzerine çalışmalara başladı ve böylece Wi-Fi'nin gelişimine öncülük etti.

1991'de AT&T Corporation ve NCR Corporation, günümüzde de kullanılan kablosuz ağ bağlantısı standardı olan 802.11'in öncü versiyonunu geliştirdi. Halen güncellenerek kullanılan IEEE 802.11 standardının ilk versiyonu ise 1997 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tarafından geliştirildi. 1999 yılında Wi-Fi ticari markasını hayata geçirmek için Wi-Fi Alliance kuruldu. Wi-Fi ismi ise aynı yıl marka danışmanlığı firması Interbrand tarafından belirlendi.

Kablosuz bağlantı alanı

Wi-Fi açılımı “Wireless Fidelity” yani “Kablosuz Bağlantı Alanı” anlamına gelen, kişisel bilgisayar, akıllı telefon, tablet, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve diğer teknolojik cihazların kablosuz olacak şekilde internete ve birbirlerine bağlanabilmesini sağlayan teknolojidir. Wi-Fi bağlantısını destekleyen tüm cihazların, yakınlarında bulunan kablosuz erişim noktaları aracılığıyla yerel alan ağına bağlanabilmelerini sağlar. Wi-Fi teknolojisi, kablosuz yerel ağ anlamına gelen WLAN olarak da biliniyor.

Şifrenizi böyle değiştirebilirsiniz

Mevcut Wi-Fi şifresini değiştirmek oldukça basit. Wi-Fi şifresini değiştirmek için şöyle bir yol izleyebilirsiniz:

Modemin arayüzüne girmek için, Wi-Fi bağlantısının açık olduğundan emin olun.

Bilgisayar, telefon veya tablet üzerinden herhangi bir internet tarayıcısı açın.

İnternet tarayıcısının adres çubuğuna “192.168.1.1” yazarak “Enter” tuşuna basın.

Sayfanın açılmadığı durumlarda “192.168.1.2”, “192.168.2.1” veya “192.168.2.2” adresleri denenebilir.

Buna rağmen modem sayfasına ulaşılamıyorsa, modemin marka ve modeli Google üzerinde aratılarak arayüz için gereken uygun adres bulunmalı.

Açılan sayfada modem arayüzüne kullanıcı adı ve şifre girilerek giriş yapılmaktadır. Şifrenin bilinmemesi veya unutulması halinde, internet servis sağlayıcısı arayarak, Wi-Fi şifre öğrenme ile ilgili bilgi alınmalı.

“Kablosuz Ağ Ayarları” seçeneğine tıklayıp, “Ağ Şifreleme” bölümüne gidebilirsiniz. Gelen menü üzerinden Wi-Fi adı ve şifresi istenilen şekilde değiştirilebilir. Güvenli bir şifre oluşturabilmek için, en az 8 adet büyük ve küçük harfin kullanılması da tavsiye ediliyor.

Wi-Fi bant genişliği nedir?

Bant genişliği, veri iletiminde mevcut kanal kapasitesini ve bu kanalda taşınabilen en fazla frekans sayısını ifade etmektedir. Bant genişliği ne kadar çok ise aktarımı yapılan veri miktarı da o kadar çok olur. Bant genişliği saniye başına bit ile ifade edilmekte. Günümüz ağ bağlantıları saniyede milyonlarca bit ile ölçülebiliyor.

Güvenlik duvarı sağlıyor musunuz?

İnternet kullanımında Güvenlik duvarı önemli bir husus.. Modem kurulurken genellikle açık halde olan güvenlik duvarını kapatarak bilgisayarınızı dışarıdan gelecek saldırılara karşı açık konuma getirebilirsiniz.Kötü niyetli siteler ya da uygulamalar, güvenlik duvarınızın kapalı olması halinde bilgisayarınıza virüs gönderebilir. Bunun önüne geçmek için güvenlik duvarını açık hale getirmeniz önerilmektedir. Modem, güncellenebilir bir cihazdır ve güncellemek bağlantı kalitenizi arttırmaktadır. Bu nedenle belli aralıklarla modem üreticinizin web sayfasını takip ederek yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmeniz de faydalı bir hareket olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.