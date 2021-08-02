Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret etti.