DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
İDDEF Ekipleri Yangın Bölgesinde

TIMETURK / GÜNDEM / Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret etti.

3 Gün Önce
2021-08-02 22:09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş