Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret etti.
2021-08-02 22:09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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