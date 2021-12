Tiktok nedir? TikTok’ta nasıl takipçi arttırılır?

TikTok nedir? TikTok'un popülaritesi nasıl arttı? Markalar TikTok'tan nasıl yararlanabilir? TikTok’ta nasıl takipçi arttırılır? TikTok nasıl kullanılır?

Musical.ly, Ağustos 2018'e kadar 100 milyondan fazla kullanıcısı olan popüler bir kısa(15 saniye) video akışı ve paylaşım yapılan bir uygulamaydı. Uygulama, kullanıcılara dudak senkronizasyonu yapabilecekleri ve oluşturabilecekleri çok sayıda müzik ve diyalog seçeneği sağladı. Bu sayede kullanıcılar oldukça komik veya eğlenceli videolar çekme fırsatı elde etti.

Uygulama, Musical.ly'deki ilgi çekici içeriklerine dayanarak şöhret salonuna yükselen bazı içerik üreticileri arasında oldukça popülerdi. Kullanıcılar Musical.ly videolarını Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşarak uygulamanın popülerliğini daha da artırdı.

Ancak Ağustos 2018'de uygulama Çinli bir şirket ByteDance tarafından devralındı ​​ve bu şirket uygulamanın ismini TikTok olarak değiştirdi. Bu sebeple, Musical.ly kullanıcıları TikTok uygulamasına taşınmış oldu. Musical.ly'de bulunan tüm içerik ve hesaplar otomatik olarak yeni TikTok uygulamasına aktarıldı.

TikTok nedir?

TikTok, kullanıcıların herhangi bir konuda 15 saniyelik videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan kısa biçimli bir video paylaşım uygulamasıdır. TikTok, aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Duyin adlı Çin pazarı için ayrı bir uygulamaya sahip. Yeni uygulamanın logosu, Musical.ly ve Duyin logolarının birleşimi şeklindedir.

Musical.ly'den Farkı

TikTok uygulaması aynı kısa biçimli video konseptine dayanmaktadır ancak kapsam olarak çok daha geniştir ve Musical.ly'den farklı olarak yalnızca müzikle dudak senkronizasyonuna odaklanmaz. TikTok uygulaması, kullanıcılara özel efektler ve filtreler ekleme seçeneğiyle birlikte çok çeşitli sesler ve şarkı parçacıkları sunar. Telefonunuzda oluşturulan videoları doğrudan ekleme seçeneği de vardır. Eylül ayında TikTok, kullanıcıların tepkilerini videolara kaydetmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan tepkiler özelliğini ekledi. TikTok ayrıca, uygulamada iki saatten fazla zaman harcadıklarında kullanıcıları uyaran bir dijital uyarıcı özelliği de ekledi. Yeni uygulama, video paylaşımlı bir sosyal ağ olarak tanıtılıyor. TikTok kullanıcıları, meydan okumalar, dans videoları, sihir numaraları ve komik videolardan oluşan çeşitli videolar oluşturabilmektedir. Musical.ly ve Tik Tok arasındaki temel ayırt edici faktör, ikincisinin video oluşturma için çok daha geniş bir kapsama sahip olmasıdır.

Popülaritesi nasıl arttı

TikTok uygulamasının lansmanından bu yana popülaritesi muazzam bir şekilde artıyor. Ekim 2018'de dünya genelinde Apple Store'da en çok indirilen fotoğraf ve video uygulamasıydı. Uygulamanın aylık 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcıyı bir araya getirdiği ve 80 milyondan fazla indirildiği en popüler ülke ABD olduğu bildiriliyor. TikTok uygulamasının popülaritesindeki artışın arkasındaki temel nedenlerden bazıları şunlardır:

Ünlü Onayları

Uygulama, uygulamanın popülaritesini artırmaya yardımcı olan Jimmy Fallon gibi birçok ünlü tarafından beğenildi ve kullanıldı. Uygulama, çeşitli bölgelerde, uygulamayı yerel izleyicilere tanıtan birkaç ünlüyle ortaklık kurdu. Jimmy Fallon'ın uygulamaya olan ilgisi doğal olarak başladı, ancak daha sonra ücretli bir ortaklık yoluyla uygulama tarafından sermayelendirildi. Kasım 2018'de Jimmy Fallon, programında bir "meydan okuma" bölümü başlattı ve TikTok'u meydan okuma için bir platform olarak kullandı. İzleyicilerini #TumbleweedChallenge'a katılmaya ve kendilerinin bir tumbleweed gibi yuvarlandıklarını TikTok'ta yayınlamaya çağırdı. TV sunucusu, bu trendi başlatmak için mücadeleyi üstlendi. Tik Tok uygulamasının diğer bölgelerde de ünlü ortaklıkları var. Uygulama Japonya'da piyasaya sürüldüğünde Kinoshita Yukina, Kyary Pamyu Pamyu ve Watanabe Naomi gibi ünlüleri destekledi. TikTok, Tayland'da sosyal medya ünlüsü Kaykai Salaider ve Hindistan'da Aashika Bhatia ile işbirliği yaptı. Ünlü ortaklıklar, TikTok'un coğrafi genişleme stratejisinde önemli bir taktik olmuştur. Uygulama, platformda ilgi uyandırmak ve viral içerik oluşturmak için ünlüleri ve sosyal medya fenomenlerini kullanır. Bu ünlüler yalnızca TikTok'ta içerik yayınlamakla kalmıyor, aynı zamanda diğer sosyal medya kanallarında TikTok'u tanıtıyor.

Yerelleştirilmiş İçerik

TikTok uygulamasının popülaritesindeki bir diğer önemli faktör, küresel bir uygulama olmasına rağmen yerelleştirilmiş içeriğe güçlü bir şekilde odaklanmasıdır. Uygulama genellikle yerel yarışmalar ve meydan okumalar düzenler ve yerelleştirilmiş hashtag'lerin kullanımı yoluyla yerel eğilimleri yakalar. TikTok, birkaç ülkede ayrı ayrı “1 milyon seçme” yarışmasını yürütüyor. Her yarışma için, katılımcılara video oluşturmaları için temalar verilir ve ardından en iyi video yaratıcıları ödüllendirilir. Bu yarışma, düzenlendiği her ülke için binlerce yerel videonun oluşturulmasına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda TikTok yaratıcılarının tanınma ve takipçi kazanmalarına da yardımcı oluyor. Eylül 2018'de Rusya'da düzenlenen bu tür bir yarışma, TikTok kullanıcılarından 31.000 video girişi ve milyonlarca görüntüleme elde etti. Böylece, uygulamanın ülkede tanıtımına yardımcı oldu. Uygulama ayrıca, kullanıcılarına içerik oluşturmaya yönelik konular önermek için yerel trend hashtag'lerini kullanır. Bu, uygulamanın yerel trendlerden yararlanmasına ve platform için viral içerik oluşturmasına yardımcı olur. Örneğin, “Deniz Yosunu Dansı” Çin'de viral olan eğlenceli bir video türüydü. On binlerce TikTok kullanıcısı bu temayla ilgili bir video oluşturdu.

TikTok ayrıca her bir kullanıcısına kişiselleştirilmiş öneriler gönderir. Bu, TikTok kullanıcılarının her zaman en son trend videolardan haberdar olmalarını ve video oluşturma fikirlerinin asla tükenmemesini sağlar. Bu teknikleri kullanarak TikTok, küresel ölçekte yerelleştirmeyi başardı.

Kolay İçerik Oluşturma, Paylaşma ve Görüntüleme

TikTop uygulaması, video oluşturmayı ve paylaşmayı basitleştirdi ve onu bir sonraki seviyeye taşıdı. Kullanıcıların tek yapması gereken, günlük rutinlerinden her şeyi kaydetmek ve anında göndermek. Kısa format nedeniyle, ne video oluşturma ne de izleme süreci fazla zaman veya çaba gerektirmez. Ayrıca, bu kısa biçimli video içeriği, kullanıcı uygulamayı açar açmaz oynatılır. Videolar birer birer oynatılmaya başlar ve izleyici eğlenceli ve bağımlılık yapan bir video içeriği denizinde kaybolur. İçerik türünün bu bağımlılık yapıcı doğası nedeniyle, insanların rastgele videoları saatlerce izlemeye devam etmesi çok kolaydır.

Markalar TikTok'tan Nasıl Yararlanabilir?

TikTok, geleneksel görüntülü reklamlar için herhangi bir alana sahip değildir ve bir pazarlama kanalı olması açısından diğer sosyal medya platformları ile rekabet halinde bile değildir. Ancak, hızlı büyümesi ve artan popülaritesi nedeniyle birçok marka artık TikTok'un bir pazarlama kanalı olarak potansiyelini fark ediyor. Birçok marka, kullanıcıların markayla ilgili içerik oluşturmasını sağlamak için TikTok zorlukları ve yarışmaları gibi teknikler kullandı. Markalar ayrıca TikTok pazarlama kampanyalarını tanıtmak için diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi aşağı yukarı benzer bir şekilde hashtag'lerden yararlanıyor. Örneğin, Guess markasının #InMyDenim kampanyasını ele alalım. 1 Eylül 2018'de, Guess markası TikTok'u devraldı ve ABD merkezli tüm TikTok kullanıcılarını #InMyDenim hashtag yarışmasına davet etti. Yarışma, kullanıcıları bu hashtag'i kullanarak video içeriği oluşturmaya çağırdı. Bu, TikTok'un ABD'deki marka ortaklıklarının başlangıcıydı. Markaların TikTok'u kullanabilmelerinin bir başka yolu da markaya özel tanıtım içeriği oluşturmak için TikTok ünlüleriyle işbirliği yapmaktır. Bu, yalnızca 15 saniyelik TikTok video formatı ile diğer etkileyici işbirliklerine benzer olacaktır.

TikTok'un Geleceği

TikTok uygulamasının mevcut popülaritesi şaşırtıcı ancak yine de Instagram ve YouTube gibi diğer sosyal ağların ulaştığı seviyelere ulaşacağını garanti etmiyor. Vine, o zamanlar son derece popüler bir video paylaşım platformuydu, ancak şimdi tamamen resmin dışında. Ve hızla ün kazanan ve sonra ortadan kaybolan birçok başka uygulama da mevcut. Mevcut popülaritesini korumak için TikTok'un yenilik yapmaya ve kullanıcı tabanıyla etkileşim kurmanın yeni yollarını bulmaya devam etmesi gerekecek. Uygulamayı kalıcı bir sosyal ağ olarak kurmak için platformu markalar için daha pazarlama dostu hale getirmeleri gerekecek. Daha fazla markanın sosyal medya pazarlama erişimini daha da genişletmek için TikTok'u aramasıyla birlikte TikTok'un popülerliği artma eğiliminde olmaya devam edecek. Marka etkileşimlerinden faydalanabilirse, daha da büyüyeceğinden ve hatta diğer sosyal medya platformlarıyla rekabet edebileceğinden emin olabilirsiniz.

Tiktok'ta nasıl takipçi arttırılır?

Gün geçtikçe oldukça popülerleşen uygulamalardan biri olan Tiktok, özellikle video paylaşımında kullanılan bir platformdur. Bu platform sayesinde kullanıcılar çeşit çeşit video paylaşımı yapabilmektedir. Tiktok'ta takipçi sayısını arttırmak için şu adımlara takip edilebilir;

Kullanıcı adı akılda kalıcı olmalı

Videolara konulan kapak fotoğrafları ilgi çekici olmalı

Yüksek çözünürlükte içerik atılmalı

Videolar diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılabilir

Yararlı veyahut ilgi çekici içerikler hazırlanmalı

Organik takipçi yönteminin yanı sıra takip kutusu vasıtasıyla takipçi satın almak da mümkün.

Diğer sosyal medya hesapları için de yukarıda bahsedilen adımlar takip edilerek takipçi sayısı arttırılabilir. Bunun yanı sıra takip kutusu web sitesi de kullanılarak takipçi satın alınabilir.

TikTok nasıl kullanılır?

Öncelikle TikTok uygulaması cep telefonuna indirilir.

Daha sonra profil simgesine tıklanarak kullanıcı kaydı yapılır.

Telefon numarası, mail veyahut diğer sosyal medya hesapları ile TikTok'a kaydolmak oldukça kolaydır.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, ekranın sol üst kısmında yer alan mercek simgesine tıklanarak TikTok profilleri ve istenilen etiketler araştırılabilmektedir.

Arama kısmında yer alan profiller takip edildiği taktirde, bu profillere ait paylaşımlar kullanıcı ana ekranına düşecektir.

Sağ alt kısımda yer alan mesaj bölümünden ise bildirim ve mesaj alma işlemleri yapılabilmektedir.

TikTok üzerinden video paylaşımı yapmak isteyen kullanıcılar, altta yer alan menünün ortasındaki + simgesine tıklayarak, paylaşmak istenilen videonun seçilmesine veyahut oluşturulmasına olanak tanımaktadır.

Video paylaşımana ek olarak, paylaşma esnasında üst kısımda yer alan “Ses Seçin” sekmesinden, videoya müzik eklenebilmektedir.

Hali hazırda mevcut bir videoyu galeriden alıp TikTok'a koymak isteyen kullanıcılar ise, sağ alt kısımda yer alan Yükle sekmesinden, galeriden direk olarak videoyu alıp uygulamaya aktarmaktadır.

