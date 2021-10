Son 10 yılda özellikle hayatımızı ele geçiren internet, sosyal medya sayesinde her şeyimizi biliyor. 'CIA bu hesapları takip ediyor' paranoyası eşliğinde her yaptığımızdan haberdar oluyorlar. Peki, teknoloji bizleri nasıl izliyor? Bütün detaylar haberimizde...

İnternet, sosyal medya sayesinde her şeyimizi biliyor. Her yaptığımızdan haberdar oluyorlar. Peki, teknoloji bizleri nasıl izliyor? İşte bütün detaylar...

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı e-postalarınızı sizden önce okuyor

2018 yılında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kullandığı Prism ve Upstream programlarına sessiz sedasız bir güncelleme geldi. Bu iki programdaki bilgiler 2013 yılında Edward Snowden tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Peki bu programlarda şüpheli olan nokta nedir? O halde Prism ile başlayalım. Prism, e-posta ve video sohbet gibi iletişimi sağlayan dijital iletişim sistemleri bilgilerini toplayan bir teknoloji. Upstream ise siber alemde hareket eden e-posta ve video sohbet gibi dijital hizmetleri internetin tabanına ve köklerine bağlayan teknoloji.

Prism ve Upstream yalnızca ABD'de yaşayan vatandaşları kontrol ediyordur diyorsanız yanılıyorsunuz. Programlar ayrıca ABD dışında yaşayan ülkelerdeki vatandaşların da internetteki iletişim hareketlerini inceliyor. Örneğin ABD'de yaşayan bir arkadaşınızla Skype üzerinde konuşuyorsanız teknik olarak ABD'nin internet trafiğine girmiş oluyorsunuz.

Dizüstü bilgisayar kamerasından izlenebilirsiniz!

Dizüstü bilgisayar kullanan bazı kişiler, kameranın önüne renkli bir bant ya da kağıt parçası yapıştırır. Bu kişilerin çok fazla komplo teorisi okuduğunu düşünüyorsanız belki de sizin de bir yerlerden başlamanız gerekiyordur. Dizüstü bilgisayarlardaki mikrofon ve kamera siz fark etmeseniz de bir başkası tarafından ne yaptığınızı görüntülemek amacıyla kullanılabilir.

New York Times gazetesine göre Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg dahi dizüstü bilgisayar kamerasını kapatıyor.

Yapay zeka hizmetleri sizi dinliyor

Telefonunuzda ya da bilgisayarınızda kullandığınız ve sesli olarak iletişime geçebildiğiniz yapay zeka hizmetleri ve bulut teknolojileri sizi dinliyor. Bu hizmetlerle yapılan sesli görüşmeler bulut tabanlı bir sunucu üzerinde kayıt altına alınıyor.

Google aramalarınız kaydediliyor

Merak ettiğiniz her şeyi muhtemelen Google'a soruyorsunuz. Peki Google'ın satın almak istediğiniz şeylerden tutun da siyasi fikirlerinize kadar her türlü veriyi kayıt altına aldığını biliyor musunuz? Google, arama yaptığınız her cihazda bilgilerinizi kaydediyor.

İyi olan kısım bu kayıtların en azından Google ya da Gmail hesabınıza giriş yaptığınız zaman kaydedilmesi.

Akıllı televizyonunuz biraz fazla akıllı olabilir

Akıllı televizyonlara akıllı denmesinin elbette bir sebebi var. Fakat bunun sebebi uygulamaları çalıştırması ve eğlenceli olanaklar sunması değil. Akıllı televizyonlar etraftaki sesleri kaydederek üçüncü taraflarla paylaşabiliyor. Televizyonun etrafında konuştuğunuz en geyik muhabbetten en gizli sırlara tüm konuşmalarınızı akıllı televizyonlar sessiz sedasız dinliyor.

SnapChat konumunuzu tespit edebiliyor

SnapChat uygulamasında yer alan Snap Maps özelliği, gittiğiniz yerin konumunu anında tespit edebiliyor ve arkadaş listenizde bulunan herkes konum bilgilerinize erişebiliyor.

Konumunuzu paylaşmak istemiyorsanız SnapChat'i 'hayalet modu'nda kullanmanız gerekiyor. Böylece uygulama konum bilgilerinizi paylaşmıyor.

Facebook siyasi fikirlerinizden çok daha fazlasını biliyor

Birkaç yıl önce, Facebook veri skandalının patlamasıyla beraber platformdaki 87 milyon kullanıcının verilerinin İngiltere merkezli siyasi danışma şirketi Cambridge Analytica'nın eline geçtiği ortaya çıkmıştı.

New York Times gazetesine göre Facebook, kimi ve neyi beğendiğinizi takip ediyor ve buna göre sizi 'aşırı liberal' ya da 'aşırı muhafazakar' gibi sınıflandırıyor. Buna göre de ekranınızda ne tür siyasi reklam yayınlanacağına karar veriyor. Mesela Siyasi X adayı Facebook'a 'Liberal görüşlü kullanıcılara benim reklamımı yayınla' diyerek para ödüyor.

Facebook'un acı gerçekleri bununla da sınırlı kalmıyor. Android işletim sistemli cihaz kullanan kişilerde Facebook Messenger uygulaması arama geçmişi ve SMS verilerini senelerce saklıyor.

Kaynak: Molamatik Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.