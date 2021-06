Prime Gaming’den gamerları sevindirecek haber

Amazon Prime Gaming, gammerları mutlu edecek bir haber paylaştı. Şirketin Haziran ayında vereceği oyunlar belli oldu.

Amazon, Prime servisine daha fazla kullanıcı çekmek için çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu fırsatlardan biri olan Prime Gaming, her ay kullanıcılara farklı oyunlar hediye ediyor. Oyuncular tarafından ilgiyle takip edilen bu yapımlar, pek çok kişi tarafından çıktığı gün kütüphaneye ekleniyor.

Haziran ayı listesini yayınlayan şirket, toplam değeri 300 TL‘yi aşan 10 farklı oyun hediye ediyor. İşte merakla beklenen o oyunlar.

Amazon Prime Gaming hangi oyunları ücretsiz veriyor?

Her ay çeşitli oyunlarla kullanıcıları sevindiren Prime Gaming, Haziran ayında Battlefield 4, BFF or Die, Newfound Courage, Lost in Harmony ve Batman – The Telltale Series‘in de aralarında bulunduğu 10'dan fazla oyunu ücretsiz veriyor. Haziran ayında nispeten eski oyunlar veren şirket, oyunların toplam değeri göz önüne alındığında kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

Bu oyunlara sahip olmak ise oldukça basit. Amazon Prime aboneliği alarak, Prime Gaming internet sitesine gitmeniz ve yönlendirmeleri takip etmeniz gerekiyor. Bir kez alınan oyunlar sonsuza kadar kütüphanenizde kalacak ve istediğiniz zaman ulaşılabilir olacak. Ücretsiz verilen oyunların tam listesi ise şekilde.

Alım için sizleri genellikle Steam‘e yönlendiren şirket, sadece Battlefield 4 nedeniyle Origin hesabına gerek duyuyor. EA oyunu kendi platformu dışında satmadığı için kullanıcıların başka seçeneği bulunmuyor.

Battlefield 4

BFF or Die

Newfound Courage

Lost in Harmony

Batman – The Telltale Series

Mugsters

Spitkiss

Frog Climbers

Mana Spark

Bombslinger

