Bakan Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantısının gündeminde Aşı tedariği ve aşılama planı vardı. Toplantının ardından Fahrettin Koca, açıklama yapıyor.

Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak. Yaz sonunda salgından değil, güzel günlerden bahsedeceğiz.

Sizden tek bir talebim var, lütfen sırası gelen aşılarını olsunlar."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.