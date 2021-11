Oyun dünyasının ‘Oskar’ adayları açıklandı… İşte The Game Awards 2021 listesi

Oyun severlerin pür dikkat kesildiği The Game Awards 2021 adayları açıklandı.

Oyunseverlerin merakla beklediği The Game Awards 2021 adayları resmen belli oldu. Yılın en iyi oyunları arasında Deathloop, Ratchet and Clank: Rift Apart ve It Takes Two gibi oyunlar da yer alıyor. İşte detaylar…

Kanadalı oyun gazetecisi ve televizyon sunucusu Geoff Keighley, 2021 The Game Awards adaylarını açıkladı. Aksiyon-macera oyunu Deathloop, tam 9 ödüle aday oldu. Deathloop, En İyi Oyun Tasarımı, En İyi Hikaye Anlatımı, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Oyun Müziği, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Aksiyon Oyunu ve Yılın Oyunu ödülleri'ne aday gösterildi. Oyunun başrolü Jason E. Kelley ve Ozioma Akagha da gösterdikleri performansla aynı zamanda En İyi Performans kategorisinde aday oldular.

Ratchet & Clank: Rift Apart ve It Takes Two da Deathloop gibi birçok farklı kategoride aday olarak gösterilen diğer oyunlar oldu.

Her kategorideki adaylar halk tarafından oylanacak ve kazananlar, 9 Aralık 2021'de yüz yüze bir etkinlikle bunun yanında Microsoft Theater sahnesine dönen The Game Awards 2021 kapsamında ödüllendirilecek.

Hatta, ödül töreni çok sayıda yeni oyun duyurusunu içerek. Keighley daha önce yaptığı bir duyuruda, bu yıl düzenlenecek olan törende 40 ila 50 oyunun duyurusunun yer almasını beklediğini açıklamıştı.

Kategorilerde yer alan oyunlara oyları halk verecek üstelik kazananlar Microsoft Theater'ta ödülünü alacak. Ayrıca ödül gecesinde çok sayıda yeni oyun da tanıtılacak. Keighley'ye göre 40-50 yeni oyun duyurusu olacak.

İşte The Game Awards 2021'de yer alan 30 kategori ve bu kategorilerin adayları:

Yılın Oyunu

*Deathloop

*It Takes Two

*Metroid Dread

*Psychonauts 2

*Ratchet & Clank: Rift Apart

*Resident Evil Village

En İyi Oyun Tasarımı

*Deathloop

*It Takes Two

*Returnal

*Psychonauts 2

*Ratchet & Clank: Rift Apart

En İyi Hikaye Anlatımı

*Deathloop

*It Takes Two

*Life is Strange: True Colors

*Marvel's Guardians of the Galaxy

*Psychonauts 2

En İyi Sanat Yönetimi

*Deathloop

*Kena: Bridge of Spirits

*Psychonauts 2

*Ratchet & Clank: Rift Apart

*The Artful Escape

En İyi Oyun Müziği

*Cyberpunk 2077

*Deathloop

*Nier Replicant ver.1.22474487139

*Marvel's Guardians of the Galaxy

*The Artful Escape

En İyi Ses Tasarımı

*Deathloop

*Forza Horizon 5

*Ratchet & Clank: Rift Apart

*Resident Evil Village

*Returnal

En İyi Canlandırma

*Erika Mori, Life is Strange

*Giancarlo Esposito, Far Cry 6

*Jason E. Kelley, Deathloop

*Maggie Robertson, Resident Evil Village

*Ozioama Akaya, Deathloop

En Etki Bırakan Oyun

*Before Your Eyes

*Boyfriend Dungeon

*Chicory: A Colorful Tale

*Life is Strange: True Colors

*No Longer Home

En İyi Gelişimi Süren Oyun

*Apex Legends

*Call of Duty: War Zone

*Final Fantasy XIV Online

*Fortnite

*Genshin Impact

En İyi Bağımsız Oyun

*12 Minutes

*Death's Door

*Kena: Bridge of Spirits

*Inscryption

*Loop Hero

