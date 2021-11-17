DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dilipak aleyhine açılan hakaret davasına devam edildi
Pentagon’dan TSK hakkında açıklama
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi gerçeği itiraf etti!
Türkiye’de bir ilk! Vapurda bisikletli yolcuya 5 kuruş uygulaması başladı
2021 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı!
Türkiye'de 23 bin 867 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Haddine değil
Doğu Ekspresi turları başladı mı, 2021 sefer saati ve ücreti belli oldu mu?
Türkiye-İspanya ortak bildirisi yayımlandı! Doğu Akdeniz ve Libya süreci
Oyun dünyasının ‘Oskar’ adayları açıklandı… İşte The Game Awards 2021 listesi
Kongre baskınında tanındı; 41 ay hapis cezasına çarptırıldı
AB yetkilisi Borrell: Batı kaybediyor; yeni dünyayı kim yönetecek?
Malcolm X suikastı: 2 sanık hakkındaki suçlamalar yarın düşürülecek
Necmettin Batırel: Dövize bulaşmayın
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli şarkıcı yakalandı

TIMETURK / DÜNYA / Kongre baskınında tanındı; 41 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kongre baskınında tanındı; 41 ay hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve 'QAnon Şamanı' olarak bilinen Jacob Chansley 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1 Saat Önce
2021-11-17 22:05:20
Kongre baskınında tanındı; 41 ay hapis cezasına çarptırıldı

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, Chansley'in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 10 aydır hapiste bulunan Chansley'in cezaevinde kaldığı süre cezasından düşülecek.

Chansley, Kongre binasına giren grubun arasındaydı

Kongre, 6 Ocak'ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti. Yetkililer, Chansley'in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti. 9 Ocak'tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş