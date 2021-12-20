NASA yayınladı, insanlar paniğe kapıldı! Uzaydan gelen ürkütücü sesler
NASA, uydudan yayılan dalgaları ses frekans aralıklarına kaydırarak gezegenlerin seslerini ortaya çıkardı. Uzaydan gelen ürkütücü sesler karşısında birçok insan dehşete düştü.
2021-12-20 14:34:33
İnsanoğlunun uzay konusundaki araştırmaları tam gaz devam ediyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından paylaşılan bir ses kaydı ise gündeme oturdu.
Toplamda 79 uydusu bulunan Jüpiter'in en büyük uydusu olan, aynı zamanda Güneş Sistemi içerisindeki en büyük 9'uncu gök cismi olan Ganymede'den yayılan sesler deşifre oldu.
NASA, gök cisminin ürkütücü seslerini yayınladı, insanlar paniğe kapıldı.
VERİLER 2011'DE UZAYA FIRLATILAN JUNO UYDUSUNDAN ALINDI
NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e varmasından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.
Keşif uydusu son olarak, Ganymede'e yakın bir uçuş gerçekleştirdi ve Waves (dalga) aracıyla uydunun elektromanyetik dalgalarını kaydetti.
Dalgaların frekansı NASA tarafından ses aralığına kaydırıldığında, uzayda yankılanan ürkütücü sesler ortaya çıktı.
Her yöne birkaç ay kayıt yaptıktan sonra, Jansky üç tür statik tanımlamıştı: yakındaki gök gürültülü fırtınalar, uzak gök gürültülü fırtınalar ve kaynağı bilinmeyen hafif ama sabit bir tıslama. Dikkatlice izledikten sonra, bunun her 24 saatte bir değil, her 23 saat 56 dakikada bir gerçekleştiğini fark etti. Ve kaynağı bizim güneş sistemimiz değildi; daha ziyade, doğrudan Samanyolu galaksisinin kalbinden geliyordu. Uzaydan duyulan ilk ses, Jansky'ye "radyo astronomisinin babası" unvanını kazandırdı.
Bugüne kadar gökbilimciler onun adını kullanırlar: uzaydan gelen radyo dalgalarının gücü için ölçü birimi jansky olarak bilinir; aydaki krater Jansky onun adını almıştır; ve derin uzaydan gelen yüksek frekanslı statik gürültü, Jansky gürültüsü olarak isimlendirilir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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