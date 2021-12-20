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AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: 'Bu geceye dikkat'
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AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: 'Bu geceye dikkat'

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından AKOM'un yaptığı uyarıyı aktararak İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saati paylaştı. Ongun, 'AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek' ifadesini kullandı.

2 Saat Önce
2021-12-20 14:19:03
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: 'Bu geceye dikkat'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için kar yağış uyarısı geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saati açıklayarak yurttaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın, bu akşam saatlerinden itibaren bölgemiz üzerinde etkisini artırması, pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağısı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava, muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir."

MURAT ONGUN DETAYLARI VERDİ

AKOM'un İstanbul için yaptığı uyarının detaylarını paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun ise megakentte kar yağışının başlayacağı saati net olarak paylaştı. İstanbul'da kar yağışının bu gece 22.00'den itibaren etkisini göstereceğini belirten Ongun, soğuk havanın cuma gününe kadar devam edeceğini aktardı.

Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde;

"AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız."

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METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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