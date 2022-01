NASA'dan çok önemli keşif: Mars'ta hayatın kaynağı olan karbon bulundu

Bilim insanları, kızıl gezegen olarak adlanlandırılan Mars'ta, yaşamın kaynağı olan karbon atomlarına rastladıklarını duyurdu. Bilim insanları, yeni keşfin Kızıl Gezegen'de hayatın olabileceğini gösterdiğini, ancak çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Curiosity gezginin Mars yüzeyinden toplandığı örnekler analiz edildi. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, numunelerde yaşamın kaynağı olan karbon atomlarına rastladıklarını duyurdu. Bilim insanları, yeni keşfin Kızıl Gezegen'de hayatın olabileceğini gösterdiğini, ancak çalışmaların sürdüğünü aktardı.

NASA'nın Curiosity gezgini Mars'ın canlı organizmalar için yaşanabilir olup olmadığını belirlemek için neredeyse on yıldır görev yapıyor.

Gezgin tarafından toplanan tortu örneklerinin yeni bir analizi, karbonun varlığını ortaya çıkardı. Bu durum, Kızıl Gezegen'de yaşamın olası varlığına dair olası bir açıklama anlamına geliyor.

KARBON DÜNYA'DAKİ YAŞAMIN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Karbon, Dünya'daki tüm yaşamın temelini oluşturuyor. Dünya'da karbon atomları atmosferden toprağa ve atmosfere geri dönerken bir döngüden geçiyor.

Bu nedenle karbon atomları geri dönüşüm döngüleri ile birlikte, Dünya'daki biyolojik aktivitenin temelini oluşturuyor ve bilim insanları tarafından Mars'ta yaşamın olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlanan yeni çalışmanın bulguları Mars'taki karbonun varlığına ışık tuttu.

CURIOSITY 9 YIL ÖNCE MARS'A İNDİ

NASA'nın Curiosity gezgini, Ağustos 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne indi. Adını Avustralyalı gök bilimci Walter F. Gale'den alan 155 kilometrelik krater, muhtemelen 3,5 milyar ile 3,8 milyar yıl önce bir meteor çarpmasıyla oluştu. Krater, muhtemelen bir zamanlar bir göle sahipti ve şimdi Sharp Dağı adında bir dağ ve antik kaya katmanları içeriyor.

CURIOSITY BİR AY SONRA TEKRAR ÖRNEK ALMAYA GİDECEK

Son olarak Curiosity gezgini, yaklaşık bir ay içinde örneklerin çoğunu topladığı alana geri dönecek ve bu, bu ilgi çekici yerden tortuları analiz etmek için bir şans daha sağlayacak.

House, "Bu araştırma, Mars'ın keşfi için uzun süredir devam eden bir hedefe ulaştı. bize, en önemli jeoloji araçlarından biri olan farklı karbon izotoplarını inceleme olanağı veriyor” dedi.

Kaynak: ntv.com.tr .