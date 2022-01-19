Memurlara ilave tediye ne zaman yatacak? 2022 ilave tediye ne zaman ödenecek? Kamu çalışanlarını ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Memurlara her yıl verilen ilave tediye ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. Buna göre 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.

Memurlar her sene ilave tediye alıyor. 2022 yılında da memurlara ilave tediye verilecek ve bu tedyelerin ne zaman verileceği de belli oldu. Milyonlarca kamu personeli nemurlara ilave tediye ne zaman yatacak? 2022 ilave tediye ne zaman ödenecek? gibi soruları sormaya başladı.

Memurlara ilave tediye ne zaman yatacak?

Her yıl Kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin tarihleri Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Kamu işçileri 2022 yılında ek ödemenin ilk yarısını 28 Ocak'ta diğer yarısını 29 Nisan'da alacak. Maden işçileri ise ilave tediyenin tamamını 23 Aralık'ta almış olacak.

İlave Tediye nedir?

Kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. .

2022'de kaç işçiye ikramiye ödenecek?

Taşeron şirketlerden devlet kadrosuna geçen işçilerle birlikte 1 milyon işçiye ilave tediye ödemesi yapılacak. .