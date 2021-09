Mannheim Üniversitesi’nden Sertifikalı Veri Analitiği & Veri Bilimi Sertifika Programı Başlıyor!

BMI Business School tarafından Blooomberg Businessweek, Forbes ve The Economist değerlendirmelerine göre Almanya'nın en prestijli ve Avrupa’nın en başarılı 20 İş Okulundan biri olan Mannheim Business School işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan sertifika programının ikincidönemi 12 Ekim’de, Harvard Business Review'e göre 21. Yüzyılın mesleği olarak öne çıkan Veri Bilimi alanında başlıyor.

Program hakkında detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz

Gelişen teknoloji ve değişen dünya trendleri ile birlikte Veri Bilimi yöneticisi büyük veri dünyasında keşifler yapma eğitimi ve merakı olan üst düzey bir profesyoneldir. Şirketlerin çeşitli ve büyük hacimli veriler ile karşı karşıya kalması, bu verileri analiz edebilecek, verilere sahip olduklarında, verileri yönetebilecek ve içinde içgörü bulabilecek olan veri bilimcilere olan ihtiyacı daha da arttırdı. Bu yüzden veri bilimciler, organizasyonlardaki kilit rollerde yerlerini almaktadır. Veri Bilimcilerdijital dünyada büyük miktarlarda yer alan zengi veri kaynaklarını tanımlar bunları potansiyel olarak eksik veri kaynakları ile birleştirir ve mevcut yapıyı anlamlı ve analizi kolay hale getirirler. Bu sayedezorlukların değişmeye devam ettiği ve veri akışının asla durmadığı rekabetçi bir ortamda, alınan kararları veriye dayalı ölçülebilir bir hale getirmekte büyük rol oynarlar.

Dijital dünyada rağbetin daha da arttığı bu meslek kolu sürekli kendini geliştiren, yeni teknolojik gelişmelere hakim ve bunları etkili bir biçimde kullanabilenveri bilimcilere olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu yüzdenBMI Business School Harvard Business Review'e göre 21. Yüzyılın mesleği olarak öne çıkan “Veri Bilimi”alanında, Blooomberg Businessweek, Forbes ve The Economist değerlendirmelerine göre Almanya'nın en başarılı ve prestijli İş Okulu Mannheim Business School ile birlikte“Veri Analitiği Sertifika Programını” başlattı. Alanında lider iş dünyası profesyonelleri ve akademisyenler ile beraber dünyada öne çıkan başlıkların işleneceği program, 12 Ekim'de online olarak gerçekleştirilecek.

Yöneticiler için Veri Analitiği Sertifika Programı ile katılımcılar, hızla dijitalleşen iş dünyasında verinin etkin karar almayı sağlayacak, verimliliği arttıracak, maliyetleri düşürecek ve iş çıktılarına etki edecek şekilde nasıl yönetilebileceği konularında kendilerinin geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den uygulamadaki güncel örnekler ve vaka analizleri ile veri bilimi alanındaki trendleri ve gelecek beklentileri hakkında bakış açısı kazanacaklar. Bu açıdan, özellikle Satış & Pazarlama, IT, Operasyon gibi departmanlar başta olmak üzere, kurum içerisinde farklı birimlerdeki orta ve üst düzey yöneticilere veriye dayalı karar alma ve eyleme geçme konusunda yetkinlik ve bakış açısı kazandırılarak, kurumlarına veri çağında liderlik etmeleri hedeflenmektedir.

Programın eğitmen kadrosunda;Prof. Dr. Florian Stahl ( Mannheim University), Çağrı Süzer ( Garanti Ödeme Sistemleri – CEO ), Haydar Erdem Yılmaz ( Vodafone – Head of Big Data Analytics Solutions & IT Operations ), Ender Uygun ( Denizbank – Retail Banking Customer Analytics Department Head & Data Scientist), Pinar Köse Kulacz ( Arçelik Global – Head of Data & AI ), Gökhan Mataracı ( KPMG – Director, Data and Analytics Leader ), Özcan Çavuş ( Doğuş Teknoloji Group – Group Chief Data Officer), Remzi Düzağaç ( GittiGidiyor– Head of Big Data & AI ), Neslihan Uçar Çadırcı (Ex- Hopi General Manager – Independent Consultant)- de yer aldığı güçlü eğitmen kadrosunu detaylı incelemek için tıklayınız.

Online Dönemde - Eğitim programı, 8 Gün belirlenen saatlerdeonline seanslar olarak gerçekleştirilecek.Eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır.

Eğitim programı, iş analitiği, veri bilimi, büyük veri, veri analizi, veri yönetimi gibi alanlara ilgi duyan, hali hazırda bu alanlarda çalışmakta olan ve bilgilerini ilerletmek isteyen iş dünyası profesyonellerinin katılımına uygundur. Fakat programın temel hedef kitlesi satış & pazarlama, IT & teknoloji, operasyon gibi farklı departmanlarda orta ve üst düzey yönetici koltuklarında çalışan; veri analitiği - yönetimi konusunda gelişim göstererek kurum, departman ve kişisel hedeflerine katkıda bulunabilecek iş dünyası profesyonelleridir.Bununla birlikte, veri bilimi alanında kendini geliştirmek isteyen diğer departmanlardaki orta – üst düzey yöneticiler, işletme sahipleri ve yönetim – pazarlama alanında danışmanlık / hizmet sunan profesyonellerin de katılımı kabul edilmektedir.

Programın sonunda katılımcılar Mannheim Business School tarafından hazırlanan resmi “Data Analytics for Managers” sertifikası ve BMI tarafından Executive Education sertifikası olmak üzere çift sertifikaya hak kazanacaklardır.Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.

Eğitim hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru için https://www.bmieducation.com/executive-education/mannheim-data-analytics-executive-education?utm_source=timeturk sayfasındaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

