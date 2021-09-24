Formula 1 bileti satın al | Formula 1 bileti nereden alınır? F1 İstanbul biletleri nerede satılıyor?

Formula 1 bileti satın al | Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği Türkiye Grand Prix'sine sayılı günler kala Intercity İstanbul Park'ta tribünde yerlerini almak isteyenler Formula 1 biletlerine tükenmeden sahip olma telaşında. Peki Formula 1 bileti nereden alınır? F1 İstanbul biletleri nerede satılıyor İstanbul'da yapılacak F1 yarışında seyirciler tribünlerde yerine alabilecek. Formula 1 İstanbul yarışını canlı olarak izlemek isteyenler ellerini çabuk tutmalı çünkü biletlerin büyük bir kısmı satılmış durumda.

Formula 1 bileti satın al | Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği Türkiye Grand Prix'sine sayılı günler kala Intercity İstanbul Park'ta tribünde yerlerini almak isteyenler Formula 1 biletlerine tükenmeden sahip olma telaşında. Peki Formula 1 bileti nereden alınır? F1 İstanbul biletleri nerede satılıyor İstanbul'da yapılacak F1 yarışında seyirciler tribünlerde yerine alabilecek. Formula 1 İstanbul yarışını canlı olarak izlemek isteyenler ellerini çabuk tutmalı çünkü biletlerin büyük bir kısmı satılmış durumda.

ürkiye Grand Prix'si uzun süren aranın ardından yeniden F1 takviminde yer aldı. Daha önce 11-13 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Türkiye Grand Prix'sinin yeni tarihi oldu. TTürkiye Grand Prix'siü Singapur Grand Prix'sinin yerine takvime eklendi. Bu eşsiz görsel şöleni tribünlerden takip etmek isteyen Formula 1 tutkunları biletlerin nereden ve nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Peki Formula 1 bileti nereden alınır? F1 İstanbul biletleri nerede satılıyor?

Formula 1 bileti nereden alınır?

Formula 1 biletlerinin büyük bir kısmı satılmış durumda. F1 organizasyonunda yer almak isteyen yarış tutkunları ellerini çabuk tutarak biletlerini almalı. Biletler internete bilet satış platformlarından alınabilir.

F1 İstanbul biletleri nerede satılıyor?

F1 İstanbul biletleri Biletix üzerinden alınabilir.

2021 Formula 1 İstanbul bileti ne kadar?

Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021'nin kategori fiyatları şu şekilde;

Kampanya Fiyatları

Platinum 3.300TL

Gold 1 2.600TL

Gold 2 2.600TL

Gold 3 2.300TL

Gold Açık 2.000TL

Silver 1 1.500TL

Silver 2 900TL

Silver 3 1.250TL

Silver 4 1.250TL

Silver 5 600TL

Silver 6 600TL

Silver 7 1.500TL

Silver 8 1.500TL

Silver 9 950TL

Açık Alan 300TL

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ne zaman başlıyor?

Intercity İstanbul Park'ta F1 araçlarının sesi yankılanacak. Zorlu yarış 8-9-10 Ekim'de yapılacak.

Formula 1'i tribünde izlemek için aşı şartı ve PCR şartı var mı?

Formula 1 yarışını tribünde izlemek isteyenlerin aşılarını tamamlamış olması gerekiyor. Aşı olmayanların ise HES kodunda 48 saat içinde negatif PCR olması gerekiyor

Intercity İstanbul Park pistinin teknik özellikleri

-Pist uzunluğu: 5 bin 338 metre

-Pist genişliği: 14-21,5 metre

-Çevre yolu uzunluğu: 5 bin 482 metre

-İç yolların toplam uzunluğu: 2 bin 286 metre

-Toplam viraj sayısı: 14 (6 sağ-8 sol)

-Toplam düzlük sayısı: 4

-En keskin viraj yarı çapı: 15 metre

-En uzun düzlük: 720 metre

-Başlangıç-bitiş düzlüğü uzunluğu: 655,5 metre

-Pist düşey kurp sayısı: 16

-Alt geçit sayısı: 2

-Üst geçit sayısı: 3

-Lastik bariyer sayısı: 124 bin

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.