Kullanıcı bilgilerinin çalınmasına çözüm önerisi

Dünya genelinde pandemi süreci ile birlikte değişen birçok alışkanlık kalıcı hale geldi. Bunların en başında ise internet üzerinden alışveriş geliyor. Ev elektroniği, giyim, yemek ve hatta otomobil dahi online olarak alınır ve satılır hale geldi. Bu noktada siber saldırıların sayısı da her geçen gün daha fazla artış gösteriyor.

Sitelere özgü şifre kullanımı

Siber saldırılar her geçen gün dünya çapında çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Her geçen gün bir başka dijital platformun veya e-ticaret sitesinin hacklenme olayının gerçekleştiği ve kişisel bilgilerinin çalındığına dikkat çeken, böyle bir durumda kullanıcıların hızla bilgilerini koruma altına alması gerektiğini vurgulayan İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, “Çalınan hesap bilgilerinin içinde parola bilgileri şifrelenmemiş veya kolayca kırılabilecek bir şekilde şifrelendiyse bu parolanın hemen değiştirilmesi lazım.ilgili parolanın aynısı veya çok benzeri başka online sitelerde ve/veya sosyal medya hesaplarında kullanıldıysa bu parolaların da her siteye özelleştirilmiş şekilde değiştirilmesini öneririm. Hatta böyle bir hacklenme olayı her online platform için ihtimal dahili olduğundan her site için o siteye özel parola kullanımına şimdiden geçmek lazım” yorumunda bulundu.



Para yatırmanın limiti

İnternet sitelerine kredi kartı bilgilerinin verilmesi de riskleri artırıyor.Alışveriş yapacağımız miktar kadar para yatırabileceğimiz sanal kart uygulamalarını kullanmalıyız. Bilmediğimiz sitelerden alışveriş yaparken ön yüklemeli sanal kartlar kullanmak, limiti ihtiyaç olduğu düzeyde artırmak, tanımadığımız sitelerden alışveriş yaparken risklerimizi azaltacaktır

Kaydetmek önceliğiniz olmamalı

İnternetten alışveriş yaptığınızda kolaylık olsun diye "Bundan sonraki alışverişiniz için kredi kartı bilgilerinizi kaydetmek ister misiniz?" diye sorulur ve onay durumunda kart bilgileri kaydedilir. Bu web sitesi bir siber saldırıya uğrarsa kart bilginiz ifşa olabilir. Aynı zamanda artık bankalar ve online alışveriş siteleri arasındaki entegrasyonla gerçekleşen sadece o alışveriş için geçerli olabilecek farklı ödeme yöntemlerinin kullanılması da kredi kartı verilerine ihtiyaç duymadığından oldukça etkili koruma sağlamaktadır

Posta kutularının takibi

Kredi kartı bilgilerinin bir online platform tarafından sızdırıldığından şüphe eden kullanıcının, söz konusu kredi kartını ve hesap ekstrelerini düzenli takip etmesi gerektiğini de belirten Sobutay, “Adı, soyadı, TCKN ve adres bilgileri istismar edilmiş olan kullanıcının, olası bir dolandırıcılığın yaratacağı itibar ve maddi zararlarıyla karşılaşmamak için fiziksel posta kutularını düzenli takip etmelerini öneririm” açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.