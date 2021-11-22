Eklem ve kas ağrılarından kurtulmak için bu bitki çaylarını için

Eklem ve kas ağrıları hayat kalitesini oldukça düşüren ağrılardır. Kişi hareket etmekte dahi zorlanabilir. Bu ağrılardan kurtulmak istiyorsanız sizlere bazı bitki çayları önereceğiz...



İskelet sistemimizi oluşturan kemiklerin birbirine bağlandığı kısımlara eklem denir. Eklemler sayesinde vücudumuzda bulunan kemikler düzenli bir şekilde hareket eder. Eklemlerimizin etrafı kıkırdak, bağ, tendon ve kaslarla çevrilidir. Bu yapıda bulunan herhangi bir doku ağrıması veya yanması sonucu eklem ağrısı oluşabilir. Kas ağrısı ise boyun, sırt, bacak ve ellerde ve vücudun hemen hemen her yerinde gelişebilen bir ağrıdır. Kas ağrısının en sık sebebi gerginlik, stres, aşırı kullanım ve küçük yaralanmalardır.

Eklem ve kas ağrıları hayat kalitesini oldukça düşürür. Böyle bir durumda öncelikle doktora başvurmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca sizlere önereceğimiz çayları da doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.

Eklem ve kas ağrılarına hangi bitki çayları iyi gelir?

Kuşburnu - Kuşburnunu çiçeğinin içerisindeki bileşenler kas ağrılarını giderir. Aynı zamanda kuşburnu uzun vadede kullanılırsa eklemlerde oluşan kireçlenme azalır ve kireçlenmeye bağlı olarak yaşanan ağrılar hafifler.

Zerdeçal - Zerdeçal çayı eklemleri iltihaptan korur ve ağrıları dindirmeye yardımcı olur. Gün içerisinde oluşan ağrılarınız olduğunda sabah ve akşam, iki defa zerdeçal çayı içebilirsiniz.

Anason çayı - Anason, her türlü ağrıyı yatıştırır fakat özellikle baş ağrıları için çok güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır ve kalbe daha temiz kanın pompalanmasını sağlar.

Ballı sıcak su - Bal ağrı kesici özelliktedir. Balı sıcak suyla karıştırıp çay olarak tüketirseniz ağrılarınızı hafifletecektir.

Çörek otu yağı - Çörek otu yağı, A, B ve C vitaminlerine sahiptir. Aynı zamanda potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi bileşenleri de bünyesinde barındırır. Çörek otu yağı, omega 3 yağ asitleri bakımından da oldukça zengindir. Ağrılı bölgelere masaj yaparak çörek otu yağını uygulayabilirsiniz.

Hatmi çiçeği çayı - Hatmi çayı ağrı ve sızıları azaltıcı özelliktedir.

Ihlamur - Ihlamur çayı da eklem ve kaslara etki ederek ağrı kesici bir özelliği vardır. Fakat ıhlamurun sadece çiçeklerini kullanmalısınız.

Zencefil çayı - Zencefil çayı vücut ısısını yükselterek ağrıların iyileşmesini sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.